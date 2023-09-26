В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом 26 сентября заявили в Минобороны РФ.

«В вечернее время около 18:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны России подтвердили перехват украинского БПЛА над Белгородской областью. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 9:40.

В этот же день в Грайворонском городском округе области в районе села Санково российскими также был сбит украинский беспилотник.

Накануне вечером в Минобороны РФ сообщили, что было перехвачено семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. По словам губернатора, в результате атаки получил повреждения автомобиль.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.