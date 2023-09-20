Баку заявил о 70-процентной готовности мирного договора с Ереваном

Проект мирного договора между Баку и Ереваном согласован на 70%. Об этом 20 сентября сообщил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

«Около 70% вопросов по проекту мирного соглашения уже согласованы. Это должен был быть взаимный процесс. К сожалению, развернутые гибридные войны, негативные тенденции помешали проведению очередных интенсивных переговоров. Этот вопрос всё еще стоит на повестке дня Азербайджана», — заявил он на брифинге для журналистов.

Гаджиев указал, что Азербайджан по-прежнему выступает за нормализацию отношений с Арменией и подписание мирного соглашения. И считает, что документ должен «изменить Южный Кавказ в положительном смысле».

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

Как проинформировали в Минобороны РФ 20 сентября, при помощи российских миротворцев было эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием.

В свою очередь, отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших в регионе достигло 32 и более 200 человек ранено.

В этот же день сообщалось, что достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.