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Власти Дагестана рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС

Глава минздрава Дагестана Беляева: состояние пострадавших при взрыве на АЗС вне опасности
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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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Жизни и здоровью людей, которые пострадали в результате взрыва на АЗС в Махачкале, ничего не угрожает. Об этом 16 августа сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева, отметив, что люди при этом остаются в лечебных учреждениях Дагестана.

Она отметила, что у пострадавших есть оскольчатые и ожоговые повреждения, некоторые пациенты находятся в отделении нейрохирургии, у некоторых пострадавших переломы.

«Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Те пациенты, которые сегодня остаются в республиканских медицинских учреждениях, — их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщила она в видеообращении в Telegram-канале правительства региона.

Ударной волной: при взрыве в Махачкале погибли более 30 человек
Что известно о трагедии на АЗС в столице Дагестана

По последним данным, число погибших при ЧП дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Трагедия в Махачкале случилась вечером 14 августа. На АЗС на окраине города произошел взрыв, площадь возгорания после него составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

Вечером 15 августа самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими при взрыве вылетел в Москву. Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями, во время полета пострадавших сопровождали медики. В ночь на 16 августа самолет приземлился в аэропорту Жуковский. Заместитель начальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич назвал состояние пациентов удовлетворительным. Пострадавшие будут переданы бригадам скорой помощи для транспортировки в федеральные учреждения Минздрава России, клиники города Москвы.

Мужчины, которые спасали пострадавших при трагедии в Махачкале, 16 августа рассказали «Известиям» подробности трагедии. Как отметил один из очевидцев Рамин Саламов, после взрыва на его автомобиль начали падать камни, а на стоявшие рядом автомобили — бетонные обломки. Он постарался оказать максимальную помощь, вытаскивал из машин по два человека сразу. По его словам, было много сгоревших тел.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

По информации Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.

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