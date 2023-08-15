Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС в Махачкале 15 августа вылетел в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы в Раменское. Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит в столицу 16 пострадавших», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями, во время полета пострадавших также сопровождают медики.

Сопровождают пострадавших врачи отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Позднее Следственный комитет России (СК РФ) назвал возможную причину взрыва в Махачкале. Одной из причин взрыва в Махачкале могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.

Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.