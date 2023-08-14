В Махачкале произошел пожар на автозаправке на площади 500 кв. м

Пожарные ликвидируют сильный пожар на автозаправке в Махачкале, в результате которого есть пострадавшие. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Дагестан.

«По предварительной информации, горит АЗС «Нафта». Есть пострадавшие. Информация уточняется», — говорилось в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м. В 22:06 объявлен ранг вызова номер 3, дополнительно направлена 21 единица техники.

Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль.

«На выезде из Махачкалы произошел взрыв на одной из заправок. Количество пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и медики», — написал он.

В 22:40 глава региона со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф сообщил, что в результате ЧП погибли пять человек, еще 10 получили травмы.

Ранее в этот же день сообщалось о взрыве в автосервисе в Махачкале. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании в районе торгового центра «Глобус».

В ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что в результате взрыва погибли три человека, еще семь пострадали. Позднее источник «Известий» добавил, что число погибших при взрыве в Махачкале, по предварительным данным, выросло до шести человек.

На месте тушения пожара находится корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. Он отметил, что на месте чувствуется сильный жар, от сильного дыма трудно дышать.