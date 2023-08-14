Три человека погибли и семь пострадали при взрыве в Махачкале
Три человека погибли и семь пострадали при взрыве в Махачкале. Об этом 14 августа сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан.
«По предварительной информации пострадали 10 человек, из них 3 погибли», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что на место происшествия дополнительно направлены 21 единица техники. Площадь пожара составляет 500 кв. м.
О взрыве в автосервисе в Махачкале стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании в районе торгового центра «Глобус».
Позднее произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль.