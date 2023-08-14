Число погибших в результате взрыва в Махачкале увеличилось до шести
Число погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале, по предварительным данным, выросло до шести человек. Об этом 14 августа сообщил источник «Известий».
На месте тушения пожара находится корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. Он отметил, что на месте чувствуется сильный жар, трудно дышать от сильного дыма.
О взрыве в автосервисе в Махачкале стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании в районе торгового центра «Глобус».
Позднее в МЧС уточнили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м. Позднее глава региона сообщил о пяти погибших и десяти пострадавших в результате ЧП.