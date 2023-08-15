Генпрокурор поручил проверить законность размещения АЗС в Дагестане

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения автозаправочных станций (АЗС) в Республике Дагестан. Об этом 15 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

Он поручил оперативно проверить, как исполняются законы в регионе о промышленной и пожарной безопасности на топливных станциях.

Прокуроры в ходе проверки оценят соблюдение «градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе вблизи жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений».

К надзорным мероприятиям привлекут специалистов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.

Поручение дано после ЧП в Махачкале, когда при пожаре на АЗС погибли 35 человек.

Взрыв и пожар на заправке в столице Дагестана произошли вечером 14 августа. В настоящее время огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань восстановлено. Причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, погибли 35 человек, еще 80 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).