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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале

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Фото: СК РФ по Республике Дагестан
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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Махачкале. Об этом 15 августа сообщает СУ Следственного комитета (СК) РФ по Республике Дагестан.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По версии следствия, 14 августа около 21:50 в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

Как отметили в ведомстве, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновное лицо. Кроме того, назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы.

«Принимая во внимание, что расследование данного преступления представляет особую сложность, по поручению руководителя следственного управления СК России по Республике Дагестан Дмитрия Владимировича Беляева уголовное дело для организации расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Ход расследования дела поставлен на контроль», — говорится в сообщении СК.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС было ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

В МЧС РФ указали, что в результате происшествия 12 человек погибло. Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что число пострадавших выросло до 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

Корреспондент «Известий» Исрафил Исрафилов отметил, что жители Махачкалы сдают кровь для пострадавших в результате взрыва на АЗС. Также люди приносят лекарства, воду и продукты к зданию Республиканской клинической больницы, куда переводят пострадавших.

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