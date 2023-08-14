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Момент взрыва на АЗС в Махачкале попал на видео

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Фото: Соцсети
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В Сети 14 августа появились кадры момента взрыва на АЗС в Махачкале.

На кадрах видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

О взрыве в Махачкале стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус».

Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

При этом МВД по Дагестану указало, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.

По информации республиканского минздрава, в результате происшествия погибли пять человек, включая одного ребенка, еще 15 пострадали.

На месте тушения пожара побывал корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. Он отметил, что на месте чувствуется сильный жар, трудно дышать от сильного дыма.

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