МВД сообщило о взрыве двух из восьми цистерн в автосервисе в Махачкале
Две цистерны из восьми взорвались в автосервисе в Махачкале. Об этом сообщили 14 августа в МВД Дагестана.
Отмечается, что есть большой риск повторных возгораний.
«Наши люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, дабы помочь пострадавшим. Но есть большой риск повторных возгораний. По имеющейся информации, из восьми цистерн взорвались лишь две. Риск очень высок», — говорится в сообщении.
О взрыве в автосервисе в Махачкале стало известно ранее в этот день. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании в районе торгового центра «Глобус».
Позднее в МЧС уточнили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м.
По информации ГУ МЧС по Республике Дагестан, в результате происшествия погибли три человека, еще семь пострадали. Позднее источник «Известий» сообщил, что число погибших, по предварительным данным, выросло до шести человек.