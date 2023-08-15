Стала известна предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале

Предположительной причиной взрыва на автозаправке в Махачкале стал автомобиль, который находился в автомастерской рядом. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

Предположительно, автомобиль загорелся в автосервисе, а затем пламя перекинулось на АЗС, что и стало причиной взрыва.

О взрыве в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус».

Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

Позднее, 15 августа, в Минздраве по Республике Дагестан сообщили, что число погибших достигло 12, еще 50 человек пострадали.

«Известия» накануне показали кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

При этом МВД по Дагестану указало, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.

На месте тушения пожара побывал корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. Он отметил, что на месте чувствуется сильный жар, трудно дышать от сильного дыма.