В МЧС сообщили о ликвидации пожара на АЗС в Махачкале
Пожарные ликвидировали возгорание на АЗС в Махачкале. Об этом 15 августа сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов.
«Полная ликвидация пожара», — сказал он.
Начальник управления добавил, что в настоящее время осуществляется проливка конструкций.
Ранее в этот день сообщалось о ликвидации открытого горения. До этого стало известно, что пожар локализован на площади 600 кв. м.
Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м.
По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.
В МЧС РФ указали, что в результате происшествия 12 человек погибло. Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что число пострадавших выросло до 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.
Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.
Корреспондент «Известий» Исрафил Исрафилов отметил, что жители Махачкалы сдают кровь для пострадавших в результате взрыва на АЗС. Также люди приносят лекарства, воду и продукты к зданию Республиканской клинической больницы, куда переводят пострадавших. Очевидцы в беседе с «Известиями» рассказали о подробностях взрыва на АЗС в Махачкале. Один из пострадавших рассказал, что пытался помочь другим людям несмотря на полученную травму головы.