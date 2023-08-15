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В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте пожара в Махачкале

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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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Пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС в Махачкале. Об этом 15 августа сообщили в МЧС России.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ГУ МЧС по Республике Дагестан уточнили, что ликвидация открытого горения завершилась в 01:21 по местному времени (совпадает с мск).

Кроме того, отмечается, что спецборт чрезвычайного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в Московские лечебные учреждения по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

Для этого в готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями.

О взрыве с последующим пожаром в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом.

Отмечалось, что площадь пожара составляла 500 кв. м. В МЧС России 15 августа уточнили, что пожар был локализован на площади 600 кв. м.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

«Известия» показали кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.

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