В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на месте пожара в Махачкале
Пожарные ликвидировали открытое горение на АЗС в Махачкале. Об этом 15 августа сообщили в МЧС России.
«Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ГУ МЧС по Республике Дагестан уточнили, что ликвидация открытого горения завершилась в 01:21 по местному времени (совпадает с мск).
Кроме того, отмечается, что спецборт чрезвычайного ведомства доставит пострадавших из Махачкалы в Московские лечебные учреждения по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.
Для этого в готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями.
О взрыве с последующим пожаром в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом.
Отмечалось, что площадь пожара составляла 500 кв. м. В МЧС России 15 августа уточнили, что пожар был локализован на площади 600 кв. м.
По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
«Известия» показали кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.
Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.
Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.
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