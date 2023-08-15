Врач рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

На данный момент в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать. Об этом 15 августа «Известиям» рассказал врио главного врача махачкалинской больницы Газиявдибир Мусаев.

«Состояние большинства из них средней степени тяжести — они не нуждаются в каких-то оперативных вмешательствах», — уточнил он.

При этом, по словам Мусаева, три человека находятся в тяжелом состоянии, в настоящее время их оперируют.

Остальные не нуждаются в оперативном вмешательстве. В основном у них переломы и черепно-мозговые травмы.

О взрыве в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус».

Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м.

15 августа в МЧС России уточнили, что количество пострадавших возросло до 60. В Минздраве по Республике Дагестан сообщили, что число погибших достигло 12.

Источник «Известий» рассказал о предварительной причине взрыва на автозаправке в Махачкале. Предположительно, автомобиль загорелся в автосервисе, а затем пламя перекинулось на АЗС, которая находилась рядом, что и стало причиной взрыва.

«Известия» показали кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

При этом МВД по Дагестану указало, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.

На месте тушения пожара побывал корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. Он отметил, что на месте чувствуется сильный жар, трудно дышать от сильного дыма.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.