В МЧС сообщили о локализации пожара на АЗС в Махачкале

Пожар, который начался на АЗС в Махачкале после взрыва, локализовали. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».

«Возгорание локализовано», — сказал он.

Как уточнили в МЧС России, пожар был локализован на площади 600 кв. м.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

При этом МВД по Дагестану подчеркнуло, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.

«Известия» показали кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

В МЧС РФ указали, что в результате происшествия пострадало более 60 человек, из них 12 погибло.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.