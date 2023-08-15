По меньшей мере 13 детей пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

В результате взрыва на АЗС в Махачкале ранения получили 13 детей. Об этом 15 августа сообщили в Минздраве Республики Дагестан.

«На данную минуту в результате взрыва на АЗС: 12 человек погибло (из них двое детей), 56 человек ранено (из них 13 детей)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.

Отмечается, что для помощи пострадавшим задействованы все необходимые ресурсы: специалистов, медикаментов, расходного материала, препаратов крови.

О взрыве в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом.

Отмечалось, что площадь пожара составляла 500 кв. м. В МЧС России 15 августа уточнили, что пожар был локализован на площади 600 кв. м.

В МЧС РФ ранее указали, что в результате происшествия пострадало более 60 человек, из них 12 погибло.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

При этом МВД по Дагестану подчеркнуло, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.

«Известия» показали кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.