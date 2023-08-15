Движение по федеральной трассе Махачкала — Астрахань возобновлено

Движение по федеральной трассе Махачкала — Астрахань восстановлено после взрыва, произошедшего на АЗС в Махачкале накануне вечером. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил дагестанский министр по делам молодежи Камил Саидов.

«Данная транспортная артерия сильно загружена в связи с тем, что по ней традиционно проходит большое количество грузового транспорта. С раннего утра волонтеры, спасатели МЧС, представители всех дорожных и иных служб приложили все усилия, чтобы открыть дорогу во избежание больших пробок», — цитирует его Telegram-канал правительства Дагестана.

Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли вечером 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован. По словам источника «Известий», причиной ЧП мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших в результате случившегося возросло до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).