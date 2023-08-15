Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35
В результате ЧП на АЗС в Махачкале погибли 35 человек. Об этом 15 августа сообщил источник «Известий».
При этом Минздрав РФ на данный момент подтвердил смерть 33 человек, в том числе трех детей. Пострадали, по данным министерства, 80 человек.
Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли вечером 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. Огонь ликвидировали. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате инцидента. 15 августа объявлено днем траура в регионе.
По данным источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.