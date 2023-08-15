Путин выразил соболезнования родным погибших в результате ЧП в Махачкале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате ЧП на АЗС в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 15 августа.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован.

По последним данным, в результате происшествия 105 человек пострадали, среди пострадавших — 13 детей. Число жертв достигло 30 человек. В регионе 15 августа объявлен днем траура.

Как сообщил источник «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По факту ЧП Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело. По версии следствия, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошли возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.