Пожар на АЗС в Махачкале. Главное

На автозаправке в Махачкале 14 августа произошел пожар, в результате 27 человек погибли, еще 75 — пострадали. Спасателям удалось ликвидировать возгорание. О ходе событий читайте в материале «Известий».

Пожар на АЗС в Махачкале — что произошло

Изначально в пресс-службе городской администрации Махачкалы сообщили, что взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Затем в ГУ МЧС по Республике Дагестан уточнили, что на автозаправке произошел пожар. Его площадь составила 500 кв. м.

На месте тушения пожара побывал корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев. Он отметил, что на месте чувствуется сильный жар, от сильного дыма трудно дышать.

Кроме того, в Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. В результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

Представитель АЗС «Нафта 24» в Махачкале рассказал, что напротив заправки находится автосервис. По его словам, именно там загорелись ангары с селитрой.

Соучредитель АЗС «Нафта 24», фирмы-владельца заправки, Гусейн Ибрагимов также подтвердил эту информацию. Он уточнил, что изначально пожар начался на складах с тоннами селитры.

Пожар на АЗС в Махачкале — погибшие и пострадавшие

Как сообщил источник «Известий», в результате ЧП на АЗС 27 человек погибли, еще 75 — пострадали.

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко рассказал, что на месте ЧП работало 28 бригад скорой медицинской помощи, в том числе бригады Территориального центра медицины и катастроф. Он отметил, что врачи обеспечены всем необходимым для лечения пострадавших.

Пожар на АЗС в Махачкале — возможная причина

Источник «Известий» сообщил, что предположительной причиной взрыва на автозаправке стал автомобиль, который находился в автомастерской рядом.

По предварительным данным, автомобиль загорелся в автосервисе, а затем пламя перекинулось на АЗС, что и стало причиной взрыва.

Пожар на АЗС в Махачкале — последствия

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий взрыва в Махачкале. На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка.

Пожар на АЗС в Махачкале — сведения очевидцев

Очевидец взрыва на АЗС в Махачкале рассказал в беседе с «Известиями», что на заправке прогремело два взрыва. По словам мужчины, в его автомобиле разбились стекла и помялась крыша. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что ситуация находится под контролем.

Один из пострадавших рассказал, что пытался помочь другим людям, несмотря на полученную травму головы.

Он уточнил, что сначала что-то загорелось в автосервисе, затем огонь перекинулся на заправку.

Еще один пострадавший Магомед оказался рядом в момент взрыва, мужчина стоял в пробке. По его словам, он отделался порезами и ушибами.

На кадрах с места происшествия он обнимает заплаканную мать, с которой воссоединился после своего спасения.

Пожар на АЗС в Махачкале — СК возбудил уголовное дело

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.