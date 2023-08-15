Представитель загоревшейся АЗС в Махачкале рассказал подробности взрыва

Представитель АЗС «Нафта 24» в Махачкале 15 августа рассказал «Известиям», как произошел взрыв.

Он отметил, что напротив заправки находится автосервис. По его словам, именно там загорелись ангары с селитрой.

«Нам управляющий позвонил и сказал, что напротив горит здание. И, видать, там была селитра. Произошел взрыв, и взрывной волной перешло всё на нашу заправку, и наша заправка начала гореть», — рассказал представитель заправки Гусейн.

Он уточнил, что сотрудники АЗС пытались предотвратить возгорание, но ничего не помогло, поскольку взрыв был очень мощным. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Посторонних туда не пускают, и неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников АЗС.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

К настоящему моменту открытое горение на АЗС было ликвидировано.

В МЧС РФ указали, что в результате происшествия пострадало более 60 человек, из них 12 погибло.

По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

Корреспондент «Известий» Исрафил Исрафилов отметил, что жители Махачкалы сдают кровь для пострадавших в результате взрыва на АЗС. Также люди приносят лекарства, воду и продукты к зданию Республиканской клинической больницы, куда переводят пострадавших.

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в регион для организации помощи пострадавшим.