Число пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 66

Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом 15 августа сообщил первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

«На месте ЧП работало 28 бригад скорой медицинской помощи, в том числе бригады Территориального центра медицины и катастроф. Сейчас в лечебных учреждения Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии», — сказал он.

Врачи обеспечены всем необходимым для лечения пострадавших, добавил первый замглавы Минздрава России.

Помимо этого, по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко была сформирована бригада Федерального центра медицины катастроф и медиков Москвы, которые через несколько часов вылетают и в скором времени прибудут в Махачкалу, сообщил Фисенко.

Ранее в этот день сообщалось о 60 пострадавших и 12 погибших. В региональном минздраве уточнили, что в результате взрыва на АЗС два ребенка погибли и еще 13 детей получили ранения.

О взрыве с последующим пожаром в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом.

Отмечалось, что площадь пожара составляла 500 кв. м. В МЧС России 15 августа уточнили, что пожар был локализован на площади 600 кв. м.

В настоящий момент открытое горение на АЗС ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.