Очевидцы рассказали о подробностях взрыва на АЗС в Махачкале

Очевидец взрыва на АЗС в Махачкале рассказал 15 августа в беседе с «Известиями», что очень многие люди пострадали в результате происшествия.

Он отметил, что из-за взрыва в его автомобиле разбились стекла, а также помялась крыша.

«Передо мной шел маленький ребенок. И женщина была еще одна. Я вышел из машины, начал кричать им. Они не ответили. Потом произошел второй взрыв. После второго взрыва я уже ничего не помню», — сообщил он.

Один из пострадавших рассказал, что пытался помочь другим людям несмотря на полученную травму головы.

«Напротив в автосервисе что-то горело, машина тоже загорелась. Оттуда всё на нашу заправку. После взрыва всё на голову свалилось, ничего не видел. Кого смог вытащить — вытащил», — поделился он.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту открытое горение на АЗС было ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

В МЧС РФ указали, что в результате происшествия 12 человек погибло. Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что число пострадавших выросло до 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

Корреспондент «Известий» Исрафил Исрафилов отметил, что жители Махачкалы сдают кровь для пострадавших в результате взрыва на АЗС. Также люди приносят лекарства, воду и продукты к зданию Республиканской клинической больницы, куда переводят пострадавших.