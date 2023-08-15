Пострадавший в результате взрыва в Махачкале рассказал о произошедшем
Пострадавший в результате взрыва в Махачкале рассказал 15 августа «Известиям» о произошедшем.
Пострадавший Магомед оказался рядом в момент взрыва, мужчина стоял в пробке. На кадрах с места происшествия он обнимает заплаканную мать, с которой воссоединился после своего спасения.
«Я за доли секунды отключился. Потом пришел в себя. Всё горит, выбежал. Пробежал 200 м, затем второй взрыв произошел», — объяснил мужчина.
По его словам, он отделался порезами и ушибами.
О взрыве в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус».
Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Дагестан, произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом. Глава республики Сергей Меликов также подтвердил произошедшее и взял ситуацию под личный контроль. Отмечается, что площадь пожара составляет 500 кв. м. В настоящий момент открытое горение на АЗС ликвидировано.
Число пострадавших в результате взрыва составляет, по последним данным, 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Известно о 12 погибших. По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей. Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.
МВД по Дагестану указало, что есть большой риск повторных возгораний, поскольку взорвались только две цистерны из восьми.
Как рассказал «Известиям» соучредитель АЗС «Нафта 24», фирмы-владельца заправки, Гусейн Ибрагимов, пожар, перекинувшийся на АЗС, изначально начался на складах с тоннами селитры. Он отметил, что взрыв произошел именно в ангарах, в результате пострадала и находящаяся по соседку заправка.