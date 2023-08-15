Владелец АЗС в Махачкале рассказал о взорвавшихся складах с селитрой

В Махачкале пожар, перекинувшийся на АЗС, изначально начался на складах с тоннами селитры. Об этом 15 августа «Известиям» рассказал соучредитель АЗС «Нафта 24», фирмы-владельца заправки, Гусейн Ибрагимов.

Он отметил, что взрыв произошел именно в ангарах, в результате пострадала и находящаяся по соседку заправка.

«Мы — пострадавшая сторона. Ни одна бочка, ничего у нас не взорвалось, все целы и живы. Пострадала материальная часть. Напротив, через дорогу, какие-то ангары и склады были. Оказывается, там хранилось почти сто тонн селитры для нужд теплиц», — сказал он.

Ибрагимов предположил, что наличие пострадавших в результате инцидента связано с большим числом очевидцев, которые подходили к месту произошедшего еще до того, как приехали экстренные службы.

«Там воронка огромная. Это напротив через дорогу, 30–40 м от нас», — добавил он.

По его словам, ЧП произошло из-за детонации селитры.

О взрыве в Махачкале стало известно накануне, 14 августа. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Позднее в ГУ МЧС по Республике Дагестан сообщили, что произошло возгорание на автозаправке «Нафта», которая находится рядом с автосервисом.

В настоящий момент открытое горение на АЗС ликвидировано.

Число пострадавших в результате взрыва составляет, по последним данным, 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Известно о 12 погибших. По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

Врио главного врача Республиканской клинической больницы Махачкалы Газиявдибир Мусаев рассказал «Известиям», что на данный момент в медучреждение доставили 25 пострадавших при взрыве на АЗС, однако они еще продолжают поступать.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.