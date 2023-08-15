День траура объявлен в Дагестане 15 августа после взрыва на АЗС

День траура объявлен в Дагестане 15 августа в связи с гибелью людей при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов в ходе заседания Оперативного штаба по ликвидации последствий трагедии.

В этот день на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По последним данным, 27 человек погибли, число пострадавших в результате взрыва достигло 102 человек. По информации республиканского минздрава, среди пострадавших 13 детей.

Вечером 14 августа сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий взрыва в Махачкале. На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что с утра будут предприняты меры по восстановлению движения по федеральной трассе.

По факту взрыва возбужденно уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.