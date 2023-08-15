Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек

Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 102 человек. Об этом во вторник, 15 августа, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании оперативного штаба.

«102 человека обратились за медицинской помощью. На 06.00 в медицинских учреждениях находятся 65 человек, из них 11 детей», — сказал он.

Как сообщил источник «Известий», в результате ЧП на АЗС 27 человек погибли. В МЧС подтвердили данную информацию.

По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

Накануне в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

По факту взрыва возбужденно уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

Также корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев поделился кадрами с места события, на которых видно, что на месте взрыва резервуаров с топливом образовалась внушительная воронка.