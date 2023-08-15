На месте взрыва в Махачкале образовалась воронка

На месте взрыва резервуаров с топливом образовалась внушительная воронка. Кадрами с места событий 15 августа поделился корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

В первые минут пожара огонь был выше соседних строений, передает корреспондент. На месте эпицентра взрыва резервуаров с топливом оказалась внушительная воронка. От самой заправки остался только обугленный скелет.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

Как сообщил источник «Известий», в результате ЧП на АЗС 27 человек погибли, еще 75 — пострадали.

По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

По факту взрыва возбужденно уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий взрыва в Махачкале. На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что с утра будут предприняты меры по восстановлению движения по федеральной трассе.