В распоряжении «Известий» 15 августа появились кадры последствий взрыва в Махачкале.

На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что ситуация находится под контролем. По его словам, с утра будут предприняты меры по восстановлению движения по федеральной трассе.

«В настоящий момент всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. В основном это люди, которые пострадали от ожогов и травм, полученных при взрыве, в том числе от различных предметов», — добавил он.

Меликов призвал жителей Махачкалы сохранять спокойствие и не препятствовать работе экстренных служб.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС было ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

В МЧС РФ указали, что в результате происшествия 12 человек погибло. Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко позднее уточнил, что число пострадавших выросло до 66, из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

По факту взрыва возбужденно уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.