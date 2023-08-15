Число жертв при ЧП в Махачкале возросло до 30 человек
Число жертв при ЧП в Махачкале возросло до 30 человек. Во вторник, 15 августа, были найдены тела еще трех погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще трех погибших», — говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале.
Также сообщается, что, по уточненной информации, в результате происшествия 105 человек пострадали. По информации республиканского минздрава, среди пострадавших — 13 детей.
Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован.
По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.
По факту произошедшего СК РФ возбужденно уголовное дело. По версии следователей, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошли возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.
В регионе 15 августа объявлен днем траура.