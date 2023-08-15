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Число жертв при ЧП в Махачкале возросло до 30 человек

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Фото: REUTERS/Russian Emergencies Ministry in the Republic of Dagestan
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Число жертв при ЧП в Махачкале возросло до 30 человек. Во вторник, 15 августа, были найдены тела еще трех погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще трех погибших», — говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале.

Также сообщается, что, по уточненной информации, в результате происшествия 105 человек пострадали. По информации республиканского минздрава, среди пострадавших — 13 детей.

Пожар на АЗС в Махачкале. Главное

Взрыв и пожар на заправке в Махачкале произошли 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту огонь на АЗС ликвидирован.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По факту произошедшего СК РФ возбужденно уголовное дело. По версии следователей, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошли возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

В регионе 15 августа объявлен днем траура.

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