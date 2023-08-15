Ударной волной: при взрыве в Махачкале погибли более 30 человек

Пожар и взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале унес жизни 35 человек, еще 105 получили ожоги и травмы разной степени тяжести. По последним данным, в результате происшествия пострадали 13 детей. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Как разворачивались события, выясняли «Известия».

Что известно о пожаре и взрыве в Махачкале

Пожар в автосервисе на окраине Махачкалы начался в понедельник, 14 августа, около 22:00 мск. Огонь в автосервисе на перекрестке Кулинской улицы в селе Новокули и Федерального шоссе быстро перекинулся на соседнее здание заправки, в результате чего взорвались две цистерны с топливом. По другой версии, еще один взрыв был на территории автосервиса, где хранили селитру, передает РЕН-ТВ.

Причиной пожара в автосервисе, по данным источника «Известий», стал автомобиль, который находился на обслуживании. При этом некоторые очевидцы, увидев огонь, стали подходить ближе и снимать происходящее на телефон.

Фото: ТАСС/МЧС России

По данным МЧС, в результате взрыва погибли, по последним данным, 35 человек, среди них трое детей. Еще 105 человек обратились за помощью к медикам. На утро 15 августа 65 человек остаются в медучреждениях, среди них 13 детей. Трем раненым понадобилась серьезная операция.

Дети оказались недалеко от эпицентра взрыва, так как находились в автобусе, который среди других должен быть пополнить запасы горючего на популярной заправке, уточняет источник «КП».

После взрыва людей в радиусе 50 м сбило с ног, говорят очевидцы. Тела погибших и некоторых пострадавших пришлось доставать из-под завалов. Как пояснили врачи Новолакской республиканской больницы Махачкалы, больше всего было людей с ожогами, переломами кистей рук и черепно-мозговыми травмами.

Спустя время в Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом. Кроме того, в распоряжении «Известий» появились кадры последствий взрыва в Махачкале. На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка.

«На месте эпицентра взрыва резервуара с топливом образовалась внушительная воронка. От самой заправки остался только обугленный каркас. О силе взрыва можно судить по искореженному металлу вокруг и остатках сгоревших машин», — передает корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

Всего, по предварительным данным, взорвалось около 100 т горючего, общая площадь пожара превысила 600 кв. м. Помимо воронки на месте взрыва повреждения получила и федеральная трасса, ее будут восстанавливать.

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

На ликвидацию пожара ушло не менее трех часов, он был локализован к часу ночи и полностью потушен к утру. На месте трагедии работали более 260 спасателей, которым помогали добровольцы. Разбор завалов на месте ЧП продолжается.

15 августа в Дагестане объявлено днем траура.

Материальная помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве в Махачкале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате ЧП. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Семьи погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале получат по 1 млн рублей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят 400 тыс. рублей помощи, средней тяжести — 200 тыс. рублей . Всего на помощь будет выделено около 60 млн рублей, уточнил он. Меликов высоко оценил работу спасателей, которые проявили героизм при спасении пострадавших.

Фото:ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

По словам Меликова, медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших. На место происшествия прибыли госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, а также мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Корреспондент «Известий» Исрафил Исрафилов отметил, что жители Махачкалы сдают кровь для раненых при взрыве на АЗС. Также люди приносят лекарства, воду и продукты к зданию Республиканской клинической больницы, куда переводят пострадавших. В распоряжении РЕН-ТВ имеется список раненых, данные обновляются в режиме онлайн.

Пострадавшие будут доставлены в московские больницы спецбортом МЧС. По данным на 6:00 мск, он уже вылетел из столицы. Также в Дагестан для организации оказания медпомощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Также в столицу Дагестана прибыли медики отряда «Центроспас» и психологи МЧС. Они будут работать как с ранеными, так и с семьями погибших.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале Фото: РИА Новости/​пресс-служба МЧС РФ

Следственный комитет России возбудил по факту трагедии уголовное дело по ч. 3 статьи № 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Прокуратуре предстоит разобраться в причинах пожара и выяснить, насколько на объекте соблюдались правила техники безопасности и закон о промышленной безопасности.