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Ударной волной: при взрыве в Махачкале погибли более 30 человек

Что известно о трагедии на АЗС в столице Дагестана
Фото: REUTERS/Russian Emergencies Ministry
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Пожар и взрыв на АЗС «Нафта 24» в Махачкале унес жизни 35 человек, еще 105 получили ожоги и травмы разной степени тяжести. По последним данным, в результате происшествия пострадали 13 детей. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Как разворачивались события, выясняли «Известия».

Что известно о пожаре и взрыве в Махачкале

Пожар в автосервисе на окраине Махачкалы начался в понедельник, 14 августа, около 22:00 мск. Огонь в автосервисе на перекрестке Кулинской улицы в селе Новокули и Федерального шоссе быстро перекинулся на соседнее здание заправки, в результате чего взорвались две цистерны с топливом. По другой версии, еще один взрыв был на территории автосервиса, где хранили селитру, передает РЕН-ТВ.

Причиной пожара в автосервисе, по данным источника «Известий», стал автомобиль, который находился на обслуживании. При этом некоторые очевидцы, увидев огонь, стали подходить ближе и снимать происходящее на телефон.

Россия. Республика Дагестан. Махачкала. Пожар на месте происшествия. Площадь возгорания на АЗС составляет 500 кв. м
Фото: ТАСС/МЧС России

По данным МЧС, в результате взрыва погибли, по последним данным, 35 человек, среди них трое детей. Еще 105 человек обратились за помощью к медикам. На утро 15 августа 65 человек остаются в медучреждениях, среди них 13 детей. Трем раненым понадобилась серьезная операция.

Дети оказались недалеко от эпицентра взрыва, так как находились в автобусе, который среди других должен быть пополнить запасы горючего на популярной заправке, уточняет источник «КП».

После взрыва людей в радиусе 50 м сбило с ног, говорят очевидцы. Тела погибших и некоторых пострадавших пришлось доставать из-под завалов. Как пояснили врачи Новолакской республиканской больницы Махачкалы, больше всего было людей с ожогами, переломами кистей рук и черепно-мозговыми травмами.

Спустя время в Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом. Кроме того, в распоряжении «Известий» появились кадры последствий взрыва в Махачкале. На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка.

«На месте эпицентра взрыва резервуара с топливом образовалась внушительная воронка. От самой заправки остался только обугленный каркас. О силе взрыва можно судить по искореженному металлу вокруг и остатках сгоревших машин», — передает корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев.

Всего, по предварительным данным, взорвалось около 100 т горючего, общая площадь пожара превысила 600 кв. м. Помимо воронки на месте взрыва повреждения получила и федеральная трасса, ее будут восстанавливать.

Россия. Республика Дагестан. Махачкала. Сотрудники экстренных служб на месте происшествия. Площадь возгорания на АЗС составляет 500 кв. м
Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

На ликвидацию пожара ушло не менее трех часов, он был локализован к часу ночи и полностью потушен к утру. На месте трагедии работали более 260 спасателей, которым помогали добровольцы. Разбор завалов на месте ЧП продолжается.

15 августа в Дагестане объявлено днем траура.

Материальная помощь пострадавшим и семьям погибших при взрыве в Махачкале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате ЧП. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Семьи погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале получат по 1 млн рублей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят 400 тыс. рублей помощи, средней тяжести — 200 тыс. рублей. Всего на помощь будет выделено около 60 млн рублей, уточнил он. Меликов высоко оценил работу спасателей, которые проявили героизм при спасении пострадавших.

Россия. Республика Дагестан. Махачкала. Автомобили сотрудников скорой медицинской помощи на месте происшествия. Площадь возгорания на АЗС составляет 500 кв. м
Фото:ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

По словам Меликова, медики делают все возможное, чтобы спасти жизни пострадавших. На место происшествия прибыли госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, а также мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Корреспондент «Известий» Исрафил Исрафилов отметил, что жители Махачкалы сдают кровь для раненых при взрыве на АЗС. Также люди приносят лекарства, воду и продукты к зданию Республиканской клинической больницы, куда переводят пострадавших. В распоряжении РЕН-ТВ имеется список раненых, данные обновляются в режиме онлайн.

Пострадавшие будут доставлены в московские больницы спецбортом МЧС. По данным на 6:00 мск, он уже вылетел из столицы. Также в Дагестан для организации оказания медпомощи раненым вылетел первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. Также в столицу Дагестана прибыли медики отряда «Центроспас» и психологи МЧС. Они будут работать как с ранеными, так и с семьями погибших.

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Самолет Ил-76ТД МЧС России готовится к вылету для санитарной эвакуации пострадавших в результате взрыва в здании автосервиса в Махачкале

Фото: РИА Новости/​пресс-служба МЧС РФ

Следственный комитет России возбудил по факту трагедии уголовное дело по ч. 3 статьи № 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Прокуратуре предстоит разобраться в причинах пожара и выяснить, насколько на объекте соблюдались правила техники безопасности и закон о промышленной безопасности.

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