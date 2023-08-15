Власти Дагестана выделят по 1 млн рублей семьям погибших в Махачкале

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат по 1 млн рублей. Об этом во вторник, 15 августа, заявил Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧП.

«Из резервного фонда РД семьям погибших выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получившим тяжкий вред здоровью выделят 400 тыс. рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выплатят 200 тыс. рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что 15 августа объявлен днем траура в Дагестане в связи с гибелью людей при взрыве на АЗС в Махачкале.

По последним данным, число пострадавших в результате взрыва достигло 102 человек. Кроме того, 27 человек погибли.

Накануне в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой. По предварительным данным, автомобиль загорелся в автосервисе, а затем пламя перекинулось на АЗС, что и стало причиной взрыва.

Представитель АЗС «Нафта 24» в Махачкале рассказал, что напротив заправки находится автосервис. По его словам, именно там загорелись ангары с селитрой.

Корреспондент «Известий» Муслим Бекмурзаев поделился кадрами с места события, на которых видно, что на месте взрыва резервуаров с топливом образовалась внушительная воронка.

Корреспондент «Известий» Игорь Капориков также 15 августа рассказал, что сотрудники центра медицины катастроф вылетели в Махачкалу из аэропорта Жуковский. Спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также в этот день выразила соболезнования родным и близким погибших при взрыве на АЗС в Махачкале.

Кроме того, в распоряжении «Известий» появились кадры последствий взрыва в Махачкале. На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка.