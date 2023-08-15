Самолет МЧС вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре

Сотрудники центра медицины катастроф вылетели в Махачкалу из аэропорта Жуковский. Об этом 15 августа сообщил корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова, спецборт доставит пострадавших из Махачкалы в московские лечебные учреждения. В готовность приведен самолет Ил-76 МЧС России с медицинскими модулями.

«На борту установлены модули — это уникальные изделия, которые позволяют транспортировать тяжелобольных на борту самолета при транспортировке, в случае необходимости, в лечебные учреждения города Москвы. Эти модули позволяют оказывать реанимационную помощь, там имеется необходимое оборудование», — рассказал заместитель начальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич.

Оперативная группа медиков отряда «Центроспас» и группировка специалистов Минздрава РФ обеспечат щадящую транспортировку тяжелобольных.

Накануне сообщалось, что в Махачкале произошел пожар на автозаправке, его площадь составила 500 кв. м. К настоящему моменту возгорание на АЗС было ликвидировано.

По информации источника «Известий», предположительной причиной взрыва стал загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

В Сети появились кадры момента взрыва на АЗС. На них видно, что в результате взрыва разбились стекла автомобилей, находившихся рядом.

Как сообщил источник «Известий», в результате ЧП на АЗС 27 человек погибли, еще 75 — пострадали.

По данным минздрава Республики Дагестан, в результате взрыва на АЗС ранения получили 13 детей.

По факту взрыва возбужденно уголовное дело. По версии СК РФ, в здании станции технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе произошло возгорание и последующий хлопок, в результате которого пострадали и погибли люди. Также были повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий взрыва в Махачкале. На видео заметны искореженные, обгорелые автомобили и образовавшаяся на месте происшествия воронка. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что с утра будут предприняты меры по восстановлению движения по федеральной трассе.