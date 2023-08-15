Реклама
Прямой эфир
Общество
Отставного полковника Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Мир
Шойгу заявил о практически исчерпанном военном ресурсе Украины
Политика
В Госдуме назвали условие для начала мирных переговоров России и Украины
Экономика
Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%
Общество
Власти Дагестана выделят по 1 млн рублей семьям погибших в Махачкале
Политика
Путин обсудил с главой Мали важность урегулирования ситуации в Нигере
Авто
Мантуров заявил о начале выпуска машин на бывшем заводе Volkswagen в 2023 году
Армия
На выставке форума «Армия-2023» представили более 870 трофеев СВО
Политика
Путин указал на попытки Запада еще больше разжечь конфликт на Украине
Общество
Советский клоун Андрюша умер на 86-м году жизни
Армия
Бойцы 9-й мотострелковой бригады уничтожили расчет ВСУ на авдеевском направлении
Общество
Число погибших в результате ЧП на АЗС в Дагестане возросло до 35
Общество
Шойгу указал на тревожную обстановку вокруг ЗАЭС
Сюжет:

Борт МЧС прибыл в Дагестан для эвакуации раненых при взрыве на АЗС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет МЧС из Москвы приземлился в Махачкале для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при взрыве АЗС. Слаженную работу спасателей во вторник, 15 августа, показал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места событий. Кадры демонстрируют как медики оперативно готовят специальное оборудование и кушетки для пациентов.

«Сразу после приземления врачи разделись на две группы: кто-то остался здесь в самолете, в госпитале и будут встречать пострадавших, а кто-то остался непосредственно в медицинских учреждениях, чтобы там на месте уже начать оказывать помощь», — пояснил корреспондент.

Можно также наблюдать, как выглядит модульное место для раненых. Расположение кушетки позволяет пациенту поднимать голову, а оборудованные ящики, в которых содержится все необходимое, ускорят работу врача. Так, под рукой у специалистов будут шины, санитарные принадлежности, подушки, разовое белье и расходные материалы.

Стена от огня: в РФ усилят пожарный надзор за критической инфраструктурой
Вместо плановых проверок раз в четыре года контроль за важными объектами станет постоянным

Взрыв и пожар на заправке в столице Дагестана произошли вечером 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. В настоящее время огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала — Астрахань восстановлено. Сообщается, причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

Число погибших в результате случившегося, по последним данным, возросло до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023