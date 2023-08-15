Борт МЧС прибыл в Дагестан для эвакуации раненых при взрыве на АЗС

Самолет МЧС из Москвы приземлился в Махачкале для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при взрыве АЗС. Слаженную работу спасателей во вторник, 15 августа, показал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

В распоряжении «Известий» появилось видео с места событий. Кадры демонстрируют как медики оперативно готовят специальное оборудование и кушетки для пациентов.

«Сразу после приземления врачи разделись на две группы: кто-то остался здесь в самолете, в госпитале и будут встречать пострадавших, а кто-то остался непосредственно в медицинских учреждениях, чтобы там на месте уже начать оказывать помощь», — пояснил корреспондент.

Можно также наблюдать, как выглядит модульное место для раненых. Расположение кушетки позволяет пациенту поднимать голову, а оборудованные ящики, в которых содержится все необходимое, ускорят работу врача. Так, под рукой у специалистов будут шины, санитарные принадлежности, подушки, разовое белье и расходные материалы.

Взрыв и пожар на заправке в столице Дагестана произошли вечером 14 августа, площадь возгорания составила 500 кв. м. В настоящее время огонь на АЗС ликвидирован, движение по федеральной трассе Махачкала — Астрахань восстановлено. Сообщается, причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

Число погибших в результате случившегося, по последним данным, возросло до 35. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).