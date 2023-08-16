В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы

Самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при взрыве на АЗС в Махачкале приземлился в подмосковном Жуковском. Об этом в среду, 16 августа, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего в Москву доставили 16 человек, среди которых трое детей.

«В соответствии с распоряжением руководства МЧС России, спецборт Ил-76 приземлился в аэропорту Жуковский, доставил пострадавших из Махачкалы. На борту работали авиамедицинские бригады отряда «Центроспас», Минздрава России. Шесть пострадавших на аппарате искусственной вентиляции легких», — рассказал заместитель начальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич.

По его словам, полет прошел нормально. Состояние пациентов удовлетворительное, без ухудшения. Пострадавшие будут переданы бригадам скорой помощи для транспортировки в федеральные учреждения Минздрава России, клиники города Москвы.

Накануне вечером сообщалось, что самолет вылетел в Москву. Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями, во время полета пострадавших сопровождали медики.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Также стало известно, что близкие родственники заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева пострадали при взрыве на АЗС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

По информации, Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.