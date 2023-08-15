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Двое родственников замминистра Дагестана погибли при взрыве в Махачкале

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Фото: t.me/pravitelstvord
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Близкие родственники заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом 15 августа сообщили в правительстве республики.

«Пострадали две семьи братьев Муртазалиева, одна из родственниц направлена спецбортом в Москву, двое погибли, еще несколько человек госпитализированы. В это время все они находились рядом с эпицентром взрыва», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Сообщается, что к пострадавшим приехал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он навестил невестку и 3-х летнюю племянницу Муртазалиева в больничной палате.

«Скорейшего выздоровления всем вашим родственникам. Если что-то нужно, скажите. <…> Готов помочь», — сказал он.

«Люди собрались, снимали — и в этот момент всё рвануло»
Мощность взрыва в Махачкале может объясняться тоннами селитры, хранившейся на складе рядом с АЗС и автосервисом

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Позднее Следственный комитет России (СК РФ) назвал возможную причину взрыва в Махачкале. Одной из причин взрыва в Махачкале могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.

Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

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