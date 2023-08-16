Спасавшие людей в Махачкале мужчины рассказали о подробностях трагедии

Мужчины, которые спасали пострадавших при трагедии в Махачкале, рассказали «Известиям» подробности трагедии.

Как отметил один из очевидцев Рамин Саламов, после взрыва начали падать камни. В результате пострадало лобовое стекло его машины, а на стоявшие рядом автомобили начали падать бетонные обломки.

«Когда я убедился, что моя семья цела, я открыл заднюю дверь, сказал, чтобы они бежали назад на дальнее расстояние. При этом сам побежал (вперед. — Ред.). В тот момент еще парнишка побежал вперед, в этот момент еще одна машины сдетонировала, взорвалась. Его откинула, я его на себя взял», — вспоминает Рамин.

Мужчина заявил, что старался оказать максимальную помощь, даже вытаскивал по два человека сразу. По его словам, было много сгоревших тел.

Другой мужчина по имени Ильяс Абакаров сообщил, что в момент трагедии находился в наряде.

«Я в этот момент был в наряде. В момент, когда мы отъезжали оттуда, произошел взрыв. Мы поспешили туда. В тот момент, кода мы подъезжали, было уже очень много мертвых людей, много раненых. Мы начали помогать», — поделился Ильяс.

Он рассказал, что сначала ему было очень страшно, но потом в процессе спасения людей эмоции постепенно начали притупляться.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа, площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Сообщалось, что причиной происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой.

По последним данным, число погибших дошло до 35. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек.

Также стало известно, что близкие родственники заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Хирамагомеда Муртазалиева пострадали при взрыве на АЗС.

Вечером 15 августа сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими при взрыве на АЗС вылетел в Москву. Борт оборудован всеми необходимыми медицинскими модулями, во время полета пострадавших сопровождали медики. В ночь на 16 августа спецборт приземлился в аэропорту Жуковский. Заместитель начальника отряда «Центроспас» Игорь Якиревич сообщил, что состояние пациентов удовлетворительное, без ухудшения. Пострадавшие будут переданы бригадам скорой помощи для транспортировки в федеральные учреждения Минздрава России, клиники города Москвы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

По информации, Следственного комитета (СК) РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов. Было установлено, что в здании станции техобслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и федерального шоссе Махачкалы, произошло возгорание во время проведения работ. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Это привело к взрыву и повреждению соседней АЗС.