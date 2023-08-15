Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар перешел из французского «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ) в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом клуб объявил 15 августа.

«Я здесь, в Саудовской Аравии. Я — «Хиляль», — сказал футболист в презентационном ролике, размещенном в X (бывшем Twitter).

Накануне газета L’Equipe сообщила, что Неймар подписал контракт с «Аль-Хилялем» до 2025 года. Сумма сделки оценивается в €80 млн, с учетом ряда бонусов она может достичь €100 млн.

Слухи об уходе футболиста из клуба появились в мае. Тогда СМИ сообщили, что боссы ПСЖ начали тайные обсуждения об уходе бразильца.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за €222 млн. Он сыграл в составе парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

В составе «Аль-Хиляля» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком. 14 августа он оформил хет-трик в первом матче чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи».