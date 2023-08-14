Малком оформил хет-трик в первом матче чемпионата Саудовской Аравии

Бывший форвард «Зенита» Малком оформил хет-трик в составе «Аль-Хиляля» в матче первого тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

14 августа его клуб на выезде встречался с «Абхой». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу гостей. Малком забил мячи на 31-й, 55-й и 77-й минутах матча.

Бразилец делит первое место в списке бомбардиров с Роберто Фирмино из «Аль-Ахли».

26 июля «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе Малкома из «Зенита». Контракт заключен сроком на три года. Завершиться он должен в конце сезона-2026/27.

Ранее, 23 июля, председатель правления футбольного клуба Александр Медведев назвал сумму, за которую «Зенит» согласен передать нападающего саудовскому клубу. После всех переговоров платеж должен составить €60 млн.