«Малком обещал вернуться — попрощаться с командой и болельщиками»

Футболисты петербургского «Зенита» в минувшие выходные потеряли первые очки в новом сезоне РПЛ. Они упустили на выезде победу над «Ростовом» (1:1) в матче второго тура чемпионата России. Вышедший в этой игре на замену полузащитник Данил Круговой дал интервью «Известиям», в котором объяснил причины неудачи, прокомментировал уход из клуба нападающего Малкома и полузащитника Далера Кузяева, рассказал о своей женитьбе, а также оценил вероятность усиления конкуренции в борьбе за золото РПЛ, последние пять сезонов с большим отрывом достававшееся «Зениту».

«Почему-то опасных атак и даже ударов по воротам было меньше»

— Что случилось с «Зенитом» в конце матча с «Ростовом»?

— Подача, выигранное игроком «Ростова» единоборство, и мяч оказывается сверху. Мост (Андрей Мостовой. — «Известия») ударил, хотел мяч вынести и случайно задел Чернова в штрафной площади. В итоге получили пенальти. Чистый пенальти — не спорю.

— Показалось, что пенальти возник неслучайно — ваша команда слишком увлеклась игрой на удержание счета.

— В конце матча, даже до того, как я уже вышел на поле, минуты с 80-й, игроки «Ростова» начали забрасывать нашу штрафную передачами. Каждая атака, которая у них была, заканчивалась забросами на Комличенко и других высоких футболистов, чтобы выиграть борьбу и либо заработать пенальти, либо чтобы мяч отлетел на подбор, и оттуда удар последовал. Я считаю, что мы в конце начали просто выносить мячи — без адреса. Мяч у Миши (Михаил Кержаков. — «Известия») — он выбивает вперед, а мы проигрываем единоборства, и атака идет обратно в нашу сторону.

— Как со скамейки смотрелся эпизод, когда Хорен Байрамян ткнул в грудь Густаво Мантуана, который упал и схватился за лицо?

— Я не видел, честно говоря. Как раз в этот момент пошел разминаться, поэтому сам эпизод пропустил. Что там было, не знаю.

— Есть повод тревожиться из-за потерянных очков в матче с «Ростовом» и того, как стали безадресно выносить мячи в концовке?

— Да нет, не думаю. Потому что сезон только начинается. Это лишь вторая игра в чемпионате. В прошлом году мы турнир тоже начали выездной ничьей с «Химками» (1:1). Поэтому всё зависит только от нас, от нашей работы. И я уверен, что всё будет хорошо.

— Тот матч с «Химками» чем-то похож на прошедшую игру с «Ростовом».

— Да, тогда тоже вели 1:0 и пропустили в концовке игры — Резван Мирзов нам забил. Но тогда у нас моментов было больше. А сейчас, к сожалению, почему-то опасных атак и даже ударов по воротам стало меньше.

«Мы не посыпемся»

— Успели попрощаться с Малкомом?

— После первой игры с «Нижним» (2:0) нам сказали, что он уже уезжает. Он не тренировался, не играл, поэтому попрощались с ним на базе после игры. Но Малком сказал, что он еще вернется, чтобы мы его через «коридор» пропустили.

— На ближайшем матче с «Динамо»?

— Нет, может быть, на тренировку приедет. Я думаю, что он еще на домашнюю игру нашу сможет прийти. Как раз ближайший матч в Питере у нас именно с «Динамо». Хотя на эту встречу вряд ли получится у него приехать. Наверное, когда у Малкома будет свободное время, он приедет. Ему ведь еще нужно с болельщиками попрощаться — он обещал.

— В последние недели на Малкоме, Венделе, Клаудиньо сказывались слухи про их трансферы, они как-то по-другому вели себя на тренировках, во время матчей?

— Да я не думаю, что как-то сказывалось всё это. Что именно сказывалось?

— Разговоры об интересах от европейских клубов. То бразильских, то с Ближнего Востока, куда в итоге подписался Малком.

— Так это и так вокруг них ходило уже давно. Мы же профессионалы. У нас есть кем заменить любого игрока. Тем более мы не просто так тренируемся. Одни и те же игроки должны что ли выходить на поле? У нас еще есть те, кому поиграть.

— То есть зря конкуренты и недоброжелатели «Зенита» надеются, что ушел Малком, уйдут другие бразильцы и вы посыпетесь?

— Ну, конечно, зря. Ну уйдут эти игроки, и что? Конечно, мы не посыпемся. Есть люди, которые могут заменить ушедших или тех, кто может уйти. Они делают шаг вперед. Они же не делают шаг назад.

— Просто в последние полгода-год многие уже ждали, что кто-то из бразильцев или большинство из них уйдет. Можно сказать, что это не скажется на чемпионских перспективах «Зенита»?

— Конечно. У нас же конкуренция за место в составе. Есть тренировочный процесс, в ходе которого мы конкурируем между собой. Я считаю, что это нормально.

— Но возможно хотя бы усиление интриги в борьбе за чемпионство, при которой вы обеспечите себе золото не за три-четыре тура до финиша, как в прошлые сезоны, а чуть позже?

— Будем двигаться от игры к игре. Если будем выполнять требования тренера, то, думаю, мы будем выигрывать и всё встанет на свои места. Потому что конкуренты будут терять очки. Важно, чтобы мы набирали свои.

«С Кузяевым не попрощались»

— В июне в своем Telegram-канале вы выложили фото со своей девушкой, явно намекавшее на женитьбу.

— Да, мы официально поженились.

— Жизнь сильно поменялась после этого?

— Нет. Просто теперь я более спокоен. Потому что защищtн дома, что есть семья (улыбается). Раньше она тоже была, просто теперь официально всё оформлено. Можно полностью погрузиться в семейную жизнь. А так особо ничего не изменилось.

— Вас напрягает то, что с весны в ключевых матчах получаете немного игрового времени, выходили на поле с первых минут только в майских играх чемпионата, когда «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство, а в этом сезоне — только в кубковом матче с «Ахматом» (2:0)?

— Я считаю, что каждого здорового футболиста это не то чтобы напрягает, но ему это неприятно. Тем не менее мы профессионалы. Понятно, что хочется играть постоянно. Но сколько мы заслуживаем, столько и играем.

— Как вписались в команду новички — Ду Кейрос, Страхиня Эракович, Марио Фернандес, Александр Коваленко, Денис Адамов?

— Ну по бразильцам пускай говорит Вильям Оливейра, наш бразильский помощник главного тренера. По ним ничего не могу сказать. А по Коваленко и Адамову... Коваленко первое время было тяжело. Где-то он проигрывал на тренировках, не успевал в каких-то моментах. Сначала была непонятная история с ним. А потом освоился и теперь с каждым днем всё прибавляет и прибавляет. Сейчас уже набирает свои оптимальные кондиции. Думаю, скоро наберет максимум. А Денчик Адамов только приехал, но я его знаю хорошо. Мы давно знакомы. Это хороший квалифицированный футболист, вратарь. Думаю, когда у него появится возможность, он ей воспользуется.

— По бразильцам вы сказали обращаться к Вильяму. С вами и другими русскоязычными футболистами они не очень общаются?

— Да нет, у нас со всеми в команде теплые отношения. Понятно, что они мало русских слов знают. Поэтому так всё: «привет», «пока». А в остальном переходим на английский.

— Как-то попрощались с Далером Кузяевым?

— Нет. После последней игры прошлого сезона с «Факелом» (1:0) он уехал.

— По-английски ушел?

— Он еще вернется (улыбается).

— Имеете в виду, что вернется снова играть за «Зенит»? Или заедет попрощаться, как собирается Малком?

— Посмотрим (улыбается). Время покажет.

— Как отреагировали, когда узнали, что Далера подписал французский «Гавр»?

— Это его мечта была — попробовать себя в Европе, в топовом чемпионате. Мы все за него очень рады.

— Сами хотите повторить его путь?

— Конечно, каждому футболисту хочется попробовать себя в Европе. Поэтому поживем — увидим.