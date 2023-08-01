«Мотя Сафонов вернулся в свою оптимальную форму»

В конце прошлого сезона в «Краснодаре» началась ротация вратарей. Казавшийся безоговорочным первым номером команды и главной звездой клуба Матвей Сафонов, ставший основным голкипером сборной России, неожиданно оказался на лавке в последних играх чемпионата, а также в решающей встрече Кубка России против ЦСКА. Его подменял молодой Станислав Агкацев. И хотя с ним «быки» не смогли обыграть армейцев, уступив в серии пенальти (5:6) после ничьей в основное время (1:1), 21-летний уроженец Владикавказа в целом проявил себя хорошо.

В стартовавшем недавно новом сезоне главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич также дает играть обоим вратарям. Сафонов провел две победные встречи чемпионата России — в гостях с московским «Динамо» (3:1) и дома с «Сочи» (2:0). А Агкацев вышел на поле в домашнем матче Кубка России против столичного «Спартака», который был проигран со счетом 1:2, во многом из-за удаления у южной команды в конце первого тайма одного из ее лидеров нападающего Эдуарда Сперцяна.

В интервью «Известиям» Агкацев рассказал, каково было играть против «Спартака» при 35-градусной жаре, прокомментировал переход в «Зенит» из «Сочи» своего бывшего партнера по второй команде «Краснодара» вратаря Дениса Адамова, а также объяснил, в чем прибавила его команда при Ивиче и облегчит ли борьбу за чемпионство уход из «Зенита» звездного бразильского нападающего Малкома.

«Со «Спартаком» мы играли на равных — из-за удаления»

— В начале этого сезона вы выходите на поле в матче Кубка, Сафонов — в играх чемпионата. Постоянно будет именно такое распределение между вами игрового времени?

— Ну не знаю. В матче со «Спартаком» тренер решил поставить меня. Очень рад. А как будет дальше, я не знаю. Как он решит, так и будет.

— Как южный человек, родившийся и детство проведший во Владикавказе, играющий в Краснодаре, объясните мне, москвичу, каково это — жить и играть в такой духоте, как во время матча со «Спартаком»?

— Конечно, это тяжело. Обеим командам тяжело. Но из-за того что мы в такую погоду проводили сборы, наверное, нам было где-то попроще. Впрочем, это футбол — надо всё равно играть на максимуме.

— Почему это преимущество не помогло вам выиграть?

— Потому что он [«Спартак»] играл в большинстве.

— А до удаления Эдуарда Сперцяна «Краснодар» хорошо играл?

— Я считаю, что мы играли на равных из-за удаления.

— Оно было по делу?

— Честно говоря, я его не видел, поскольку мне был закрыт обзор в тот момент. Но раз судья показал красную карточку, значит, удаление, наверное, было.

— После того как в конце прошлого сезона вы сыграли ряд важных матчей в РПЛ, вышли на поле в финале Кубка России против ЦСКА, чувствуете, что опыт уже другой на таком уровне?

— Ну конечно, с каждым хорошим своим матчем ты обретаешь уверенность и желание играть как можно больше. Я не знаю ни одного игрока, который не хочет играть. Все хотят. И я не исключение.

— Для вратаря — по вашему опыту — тяжело делить игровое время с конкурентом и периодически выходить на поле без игровой практики, как было в матче со «Спартаком»?

— Разумеется, когда ты подолгу не играешь и тебе приходится сыграть в ответственный момент, это, конечно, тяжело. Когда ты регулярно играешь, то находишься в тонусе и как-то проще настраиваться на матчи. И так по-своему тяжело на дистанции держать игровой тонус. Но и выходить на поле через какой-то промежуток времени непросто. И так и так тяжело, но я бы хотел постоянно быть в тонусе.

«У нас стала более лояльная игра»

— Вы еще во второй команде «Краснодара» пересекались с Денисом Адамовым, который недавно из «Сочи» перешел в «Зенит». Удивились такому трансферу?

— Мы с Дэном в довольно близких отношениях. Мы дружим. Были вместе еще в «Краснодаре-2», пару лет провели в одной команде. Дэн — отличный вратарь. И полностью заслуживает быть в «Зените».

— Вы уже не раз говорили, что хотите быть в «Краснодаре» и не собираетесь уходить. Но пример Адамова, который ушел в «Сочи», взял с ним серебро чемпионата и теперь попал в «Зенит», не наводит на мысль, что в другом клубе у вас может быть более быстрый карьерный рост?

— Ну мы общаемся с руководством «Краснодара». И двигаемся вместе в одном направлении. Если с руководством придем к общему мнению, что мне нужно перейти за игровой практикой, то я перейду. Но пока повторюсь: я хочу играть в «Краснодаре» и бороться здесь за место в основе.

— То есть со своей стороны инициировать переход не собираетесь?

— Нет. Я хочу сделать всё не на эмоциях, а подумав.

— Морально отошли от проигранной полтора месяца назад серии пенальти в финале Кубка против ЦСКА?

— Ну так, немного отпустил это сразу. Но всё равно, когда вспоминаю это, становится немного неприятно. Все-таки упустил такой шанс на титул. Теперь надо в этом сезоне снова побороться за Кубок.

— Сафонов нормально пережил конкуренцию с вами в конце прошлого сезона, когда его сажали на лавку и не выпустили на кубковый финал?

— Мотя — достаточно сильный вратарь в ментальном плане. С тяжелыми ситуациями умеет справляться. И я считаю, что та ситуация, о которой вы сказали, не исключение. Он прекрасно играет сейчас в чемпионате. И я считаю, что вернулся в свою оптимальную форму.

— Многие считают, что «Краснодар» при Ивиче стал прагматичней. Сергей Волков говорил, что команда начала играть на победу, а не в красивый футбол. Вы из ворот и со скамейки видите так же?

— Считаю, что наша игра с каждым матчем меняется в лучшую сторону. Она стала более вариативной, не по шаблону. Используем разные ситуации, разные игровые комбинации, поэтому у нас стала более лояльная игра. То есть мы стали более адаптированными к разным неожиданностям.

— На что «Краснодар» может претендовать в этом сезоне в чемпионате?

— И в чемпионате, и в Кубке цели максимальные — побеждать.

— Для победы в чемпионате надо обойти «Зенит». После ухода из него Малкома это сделать будет легче?

— Не знаю. Новый сезон — все команды усилились. Кто будет лучше играть, тот и выиграет чемпионат (улыбается). И Кубок.