Забил на всех: Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории РПЛ

Голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес отличился за красно-белых в 107-й раз и вышел на первое место в споре бомбардиров московского клуба за российский период. «Зенит» оступился в Ростове, пропустив ответный гол на последних минутах. «Динамо» и «Крылья Советов» порадовали нейтральных болельщиков обилием мячей и нервной концовкой, а в лидеры вырвался «Краснодар». Однако все это затмил матч в Грозном, где были назначены рекордные пять пенальти и последовавший за этим судейский скандал. О наиболее ярких событиях второго тура РПЛ — в материале «Известий».

Потеря чемпиона

«Ростов» дома принимал «Зенит» и смог отобрать у действующего чемпиона очки. Хозяева больше тайма уступали, но спаслись от поражения на последних минутах.

В первом тайме счет открыл форвард «Зенита» Матео Кассьерра, который забил свой третий гол в сезоне (за весь прошлый чемпионат — два). На 43-й минуте встречи «Ростов» после дальнего выноса Песьякова потерял мяч на чужой половине поля, Дуглас Сантос быстро отдал пас на 30 метров вперед на Кассьерру, который отлично открылся за спину защитникам «Ростова». Форвард в штрафной переиграл защитника Осипенко и отправил мяч в дальний угол.

В концовке встречи «Ростов» заработал спасительный пенальти. После подачи стандарта Андрей Мостовой сбил Евгения Чернова на 91-й минуте: хавбек пытался выбить мяч из штрафной, но попал в ногу соперника, выигравшего позицию. Николай Комличенко уверенно реализовал удар с точки и сравнял счет — 1:1.

После финального свистка Сергей Семак отправился к арбитрам, чтобы задать вопросы по трактовкам. Главный судья Евгений Кукуляк показал тренеру «Зенита» красную карточку. «Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», — заявил тренер.

В протоколе матча сообщается, что Семак наказан за выход на поле «в конфронтационной манере». «Зенит» попросил ЭСК разобрать это действия Кукуляка. Если решение об удалении останется в силе, Семак будет дисквалифицирован на матч третьего тура против «Динамо».

Рекордные пять пенальти в Грозном

Пожалуй, самый странный матч тура прошел в столице Чечни, где «ЦСКА» и «Ахмат» устроили целую серию пенальти. Судья матча Владислав Безбородов назначил пять 11-метровых ударов: три — в ворота «Ахмата», и два — в ворота ЦСКА. Это рекорд для матча РПЛ.

Безбородов повторил рекорд высшего дивизиона России. Валентин Иванов в мае 1999 года назначил пять пенальти в матче «Ротор» – «Черноморец». А в РПЛ рекордом были четыре «точки» в матче 2021 года «Тамбов» – ЦСКА (1:2).

В матче в Грозном пятью пенальти Федор Чалов оформил хет-трик, а Мохамед Конате отметился дублем. Не обошлось без судейского скандала: Безбородов нарушил протокол ВАР в эпизоде со вторым 11-метровым «Ахмата». Арбитр указал на точку после фола Милана Гайича на Иване Олейникове, за что серб получил желтую карточку.

Удар исполнил Олейников, но Игорь Акинфеев его отразил. После этого Безбородов отправился смотреть видеоповтор фола Гайича и заменил желтую карточку на красную, а грозненцы получили возможность перебить пенальти.

Это нарушение протокола ВАР: судья не мог открутить решение по наказанию Гайича и повторно назначать пенальти, который уже был пробит и отражен. В РФС объяснили эту ошибку проблемами со связью между судьями и ВАР-центром в Москве.

— Арбитр не мог давать красную карточку уже после пробития пенальти. Эпизод заигран, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов. — Проблемы со связью? Это все лукавые оправдания! Арбитр должен был оставаться при своем решении. Не похоже на Безбородова. Он опытный арбитр.

ЦСКА опротестовал судейство Безбородова, несмотря на победу.

— Глушилки в Грозном? Это не оправдывает арбитра, — отметил бывший наставник ЦСКА и «Ахмата» и «Урала» Александр Тарханов. — В правилах четко прописано: если во время матча возникли проблемы со связью, арбитр либо ждет, когда она восстановится, либо полностью берет ответственность на себя. Впрочем, давайте дождемся решения департамента судейства и ЭСК. Вдруг выяснится, что мы чего-то не знаем и Безбородов прав? Впрочем, и по другим эпизодам вопросов к Владиславу хватает. Например, я так и не понял, за что удалили Гайича. Ну, слегка придержал за майку Олейникова. Разве это пенальти и красная? Правильно сказал в интервью Сергей Лапочкин, экс-арбитр ФИФА: «Когда тянут за футболку, игрок должен на спину упасть. А Олейников вперед падает...» На мой взгляд, обычный нырок.

Град голов в Самаре и перфоманс Кордобы

В первом матче тура «Динамо» и «Крылья Советов» устроили перестрелку, сыграв пока самый результативный матч нового сезона — 3:3. При этом гости по ходу матча дважды вели в счете 2:0 и 3:1 — голами отметились Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов. Но самарцы во втором тайме выглядели гораздо лучше и смогли спастись: за 15 минут до конца Гленн Бэйл сделал счет 2:3, а на 91-й минуте Гарре забил гол с пенальти и вырвал ничью. «Динамо» пока не побеждает при новом тренере Марцеле Личке.

— Причина неудач «Динамо» заключается не в тренере, а в комплектовании состава, — рассказал «Известиям» экс-тренер бело-голубых и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев. — По ходу прошлого сезона начались какие-то странные покупки. Купили Дасу, когда есть Паршивлюк, позвали Нгамале, когда есть Грулев. Для меня это непонятно. Считаю, не эти позиции надо было в первую очередь укреплять. Уходят лидеры — Шиманьски и Моро. А покупаются игроки не в середину поля, а на фланги. Приглашаются не вожаки по натуре — Нгамале и Даса не ведут партнеров за собой. Кроме того, уезжает Ордец. А полноценной замены ему так и не нашли. Так что, на мой взгляд, в прошлом году селекция была полностью провалена. В итоге неудачи спихнули на Йокановича. Хотя дело прежде всего не в нем, а в том, кто отвечает за селекцию. Прошел год, а воз и ныне там. Нет лидера в центре поля. Нет центрального защитника, нет сильного опорника.

«Краснодар», напротив, пока идет без потерь и взял шесть очков из шести, возглавляя турнирную таблицу. В этом туре «быки» обыграли дома «Сочи» — 2:0, а в составе хозяев снова ярко выглядел Джон Кордоба — пожалуй, лучший нападающий лиги на старте сезона.

Колумбиец весь матч создавал моменты для партнеров, был великолепен в единоборствах, а забил уже в добавленное время. Протащил мяч через половину поля, выиграв борьбу у Вячеслава Литвинова, а подойдя к штрафной, идеально пробил из-за её пределов из под защитника. Голевая серия форварда в РПЛ составляет уже пять матчей подряд.

Яркая победа «Локо» и осечка «Рубина»

«Локомотив» разгромил «Факел» в Воронеже — 4:1. Хотя матч изначально складывался для гостей непросто и первый час команда Вадима Евсеева оказывала серьезное сопротивление.

Свой первый гол в новом сезоне забил Артем Дзюба — форвард на добивании точно сыграл головой. А после часа встречи дублем отметился Наир Тикнизян, еще один мяч на счету Сергея Пиняева.

«Рубин» в первом домашнем матче после возвращения в РПЛ принимал «Оренбург», который в двух последних матчах в чемпионате и Кубке получил в свои ворота девять мячей. Но в Казани команда Иржи Ярошика сыграла надежнее и увереннее.

«Рубин» меньше владел мячом, Юрию Дюпину чаще приходилось вступать в игру и выручать свою команду после острых атак «Оренбурга». Хотя казанцы забили первыми — Фамейе подставился под мяч после удара Зотова. А «Оренбург» сравнял счет лишь в концовке встречи: грубая ошибка Мартыновича, который в своей штрафной сделал скидку на соперника, привела к прострелу и голу Матиаса Переса после удара буквально с линии ворот.

Команда Рашида Рахимова снова не выиграла, ведя в счете (в игре 1-го тура с «Локомотивом» казанцы упустили победу, пропустив гол на 88-й минуте). А «Оренбург» Ярошика набрал первое очко в сезоне.

Лучше всех

В заключительном матче тура, вынесенном на понедельник, 31 июля, «Спартак» дома обыграл «Балтику» (2:1). Счет в этой встрече в конце первого тайма открыл новичок красно-белых Тео Бонгонда. За пять минут до конца матча преимущество хозяев удвоил Квинси Промес. Это уже 107-й его гол в красно-белой футболке — столько за «Спартак» в новейшей истории не забивал даже Егор Титов, остановившийся на отметке "106". Таким образом, Промес стал самым результативным игроком московского клуба после распада СССР.

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес отыграл один мяч, отличившись уже в добавленное время. Благодаря этому успеху «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за два тура. Москвичи уступают «Краснодару» по разнице забитых и пропущенных мячей.

— В целом мы неплохо играли, но свои моменты не реализовали, а «Спартак» смог забить, — сказал «Известиям» защитник «Балтики» Александр Пуцко. — Рад был побывать на стадионе, где когда-то играл за «Спартак». Все знают, что здесь особая атмосфера, ходит немало народу на трибуны. Команде было интересно играть в такой обстановке. И играли мы достойно. Но повторюсь, случилась та же проблема, что и в матче с «Сочи» (0:2), поэтому пока мы с нулём очков в чемпионате. Надо в следующих играх меньше ошибаться и лучше реализовывать моменты в атаке. Тогда сезон будет успешным. Как минимум, избежать вылета нам по силам.

«Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча сезона-2023/24 РПЛ.