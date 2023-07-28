Миг для чемпиона: отберет ли «Ростов» очки у «Зенита»

Стартовавший неделю назад сезон в российском футболе постепенно набирает обороты. На неделе состоялся первый тур группового этапа Кубка России, а уже в ближайшие выходные пройдут вторые матчи в рамках чемпионата страны. Главным событием станет визит действующего чемпиона и главного фаворита нового сезона петербургского «Зенита» к «Ростову». Не менее интересным ожидается выезд московского ЦСКА к грозненскому «Ахмату» и столичного «Локомотива» к воронежскому «Факелу». А московский «Спартак» примет на своем поле новичка РПЛ — калининградскую «Балтику».

«Ростов» – «Зенит»

Эта встреча однозначно центральная в туре. Прежде всего из-за того, на каких местах обе команды финишировали в прошлом чемпионате. «Зенит», как обычно, с большим отрывом стал первым, завоевав пятое золото подряд. А «Ростов» сенсационно стал четвертым, причем долгое время шел в тройке и до последнего тура сохранял шансы на медали. Обе команды успешно начали и нынешний сезон.

«Зенит» забрал Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти (5:4) после нулевой ничьи в основное время. А затем в первом туре чемпионата выиграл в гостях у «Пари Нижний Новгород» (2:0) и победил дома в Кубке «Ахмат» (2:0). В другом матче кубковой группы питерцев и грозненцев самарские «Крылья Советов» проиграли дома калининградской «Балтике» (2:3).

«Ростов» в чемпионате стартовал с волевой домашней победы над «Факелом» (2:1), а в Кубке взял в родных стенах верх над казанским «Рубином» (1:0). Сложность для донского клуба заключалась в том, что побеждать ему пришлось без усилений, так как ФИФА наложила на клуб запрет на регистрацию новичков в связи с задолженностью перед шведским «Норчепингом» за трансфер полузащитника Понтуса Альмквиста в 2020 году. Игрок по-прежнему принадлежит «Ростову», но постоянно уходит в аренды в европейские клубы. Интересно, что долг существует не из-за нежелания или неспособности желто-синих его оплатить, а из-за того что шведский банк, куда надо перечислить средства, не принимает платежи от российского юридического лица.

У «Зенита» свои кадровые вопросы. На этой неделе в саудовский «Аль-Хиляль» был продан нападающий Малком — главная звезда питерцев последних лет. Неясной остается ситуация с другим лидером команды Венделом, на которого есть спрос в Европе. А сам он пропустил часть предсезонки и, по данным СМИ, с неохотой приехал в расположение клуба. Не исключен и уход еще одного звездного бразильца Клаудиньо.

— Надо отдать должное «Ростову» — без усилений команда сумела добыть две победы на старте сезона, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер дончан Сергей Балахнин. — Но против «Зенита» в таких условиях будет очень тяжело. Хотя фактор домашнего стадиона, а также необходимость питерцев проделать длинный путь на поезде в условиях неработающего в городе аэропорта может уравнять шансы. «Ростов» ведь всю последнюю неделю находился дома и спокойно готовился к матчу. Опять же неизвестно, как сейчас «Зенит» будет перестраиваться, как скажется уход Малкома, какова ситуация с другими бразильцами. В целом «Зенит» остается фаворитом противостояния, но «Ростов» не раз давал питерцам бой. И сейчас может отобрать очки, но, чтобы претендовать на высокие места на длинной дистанции, клубу надо все-таки решить вопрос с получением разрешения регистрировать новичков.

«Ахмат» – ЦСКА

Кадровые проблемы вновь испытывает и ЦСКА. Не сумев вернуть защитника Марио Фернандеса, который в итоге подписал контракт с «Зенитом» и дебютировал за питерцев в матче с «Ахматом» в Кубке, армейцы также были вынуждены продать в «Спартак» ярко проявившего себя в прошлом сезоне полузащитника Хесуса Медину. Кроме того, команда теряет своих футболистов из-за травм. Так, в первом тайме матча против «Урала» вместо защитника Виллиана Роши пришлось выпускать 17-летнего дебютанта Михаила Рядно.

Усилиться пока никем не удалось. ЦСКА мог набрать очки в Екатеринбурге, но из-за ошибок в обороне проиграл 1:2. Зато подопечные Владимира Федотова вовсю оторвались в Кубке. Выпустив огромное количество молодежи, они разгромили в гостях «Оренбург» со счетом 6:0. Также в их группе воронежский «Факел» уступил дома «Сочи» (1:2).

А ЦСКА теперь предстоит выезд в Грозный. Местный «Ахмат» в прошлом сезоне успешно выступил в чемпионате, финишировав пятым и повторив высшее достижение клуба в РПЛ 2017 года. Но начало сезона у подопечных Сергея Ташуева не задалось. Если кубковую неудачу в Питере можно списать на класс соперника, то домашнее поражение в чемпионате от «Крыльев Советов» стало неприятной неожиданностью (1:2) для грозненцев. Матч с армейцами на своем поле — хорошая возможность для реабилитации перед своими болельщиками.

— Матч на три результата — равные шансы и на ничью, и на победу каждой из команд, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — И ЦСКА, и «Ахмат» успешно провели прошлый сезон. И вряд ли они за месяц с небольшим разучились играть в футбол. Тем более, составы у них особо не менялись — тот же ЦСКА кроме Медины никого не потерял. Тем более, армейцы хорошо играли в Суперкубке, а такие матчи, как с «Уралом», бывают у каждой команды. В целом, вижу ЦСКА фаворитом матча, особенно после разгрома «Оренбурга», когда у них появилось хорошее настроение и выяснилось, что есть талантливая молодежь в резерве. Но и «Ахмат» способен дать бой кому угодно, особенно дома, так что игра будет очень непредсказуемой.

«Факел» – «Локомотив»

Прошлый сезон стал первым для воронежского клуба в РПЛ после 20-летнего перерыва. При самом маленьком бюджете команда сумела удержаться в Премьер-лиге, заняв 14-е место и выиграв переходные матчи. «Факел» дважды менял главного тренера по ходу прошлого сезона, хотя назвать провальными работу Олега Василенко и Дмитрия Пятибратова было нельзя. Тем не менее при Вадиме Евсееве концовку чемпионата воронежцы провели очень успешно, одержав ряд ярких побед, дав бой лидерам и сохранив место в РПЛ, причем для прямого спасения без стыков не хватило считанного количества очков.

В межсезонье клуб скромно вел себя на трансферном рынке, но сумел вернуть из Турции многолетнего защитника сборной России Федора Кудряшова, одного из самых статусных футболистов страны последних лет. Также «Факел» смог продлить аренду у «Ростова» защитника Игоря Калинина, одного из своих лидеров в прошлом сезоне. Из потерь стоит отметить возвращение арендованных вратаря Ильи Свинова («Спартак») и защитника Евгения Морозова («Локомотив»), а также переход в «Ростов» полузащитника Романа Акбашева. Вратарскую позицию удалось восполнить опытными на уровне РПЛ Александром Беленовым и Виталием Гудиевым.

Неудачи в играх с «Ростовом» в чемпионате и «Сочи» в Кубке вынуждают «Факел» играть на победу с «Локо», который усилился в межсезонье нападающим Владиславом Сарвели («Сочи»), защитником Ильей Самошниковым («Рубин»), а также вернувшимися из аренды Морозовым, Александром Сильяновым и Дмитрием Рыбчинским. После успешной весенней части прошлого сезона от подопечных Михаила Галактионова ждут борьбы за медали в нынешнем розыгрыше РПЛ. Но чемпионат они начали с домашней ничьей с «Рубином» (2:2). И пока лишь в Кубке отметились волевой победой над «Уралом» (2:1).

— Когда весной ездил к «Факелу» в составе «Сочи», мне Воронеж очень понравился — много болельщиков на стадионе, — рассказал «Известиям» нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели. — Там классно. Атмосфера отличная. Думаю, игра будет упорной. Жесткий график в начале сезона? У нас хороший состав, много ребят, которые могут выйти и усилить команду. Скамейка достаточно длинная для игры на два фронта.

«Спартак» – «Балтика»

«Балтика» вернулась в РПЛ впервые с 1998 года. Она начала свое выступление в турнире с выездного поражения от «Сочи» (0:2). Но в Кубке реабилитировалась гостевой волевой победой над «Крыльями» (3:2).

Теперь подопечные Сергея Игнашевича поедут в гости к «Спартаку», который в первом туре с большим трудом обыграл в родных стенах «Оренбург» со счетом 3:2, проигрывая в середине второго тайма 1:2, а победный гол забив на последних минутах. В Кубке России красно-белые стартовали с выездной победы над «Краснодаром» (2:1). В другом матче их группы «Пари Нижний Новгород» сыграл дома вничью с московским «Динамо» (1:1) и победил в серии пенальти (4:3).

— Постараемся дать бой сопернику в предстоящем матче и набрать очки, — сказал «Известиям» защитник «Балтики» Александр Пуцко, выступавший за «Спартак» в 2013–2017 годах. — Хотим доказать свою конкурентоспособность на уровне РПЛ. Сезон покажет, как мы выступим, но считаю, что остаться в премьер-лиге нашей команде по силам. Надеюсь, покажем это уже в матче со «Спартаком». Эмоции от встречи с бывшим клубом? Самые хорошие. Все знают, что это сильный соперник. Но в любом случае рад буду вернуться на знакомый стадион, поиграть в футбол в хорошей атмосфере.

Во втором туре РПЛ состоятся еще четыре матча: «Крылья Советов» – «Динамо», «Урал» – «Пари Нижний Новгород», «Рубин» – «Оренбург», «Краснодар» – «Сочи».