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Найти расклад: фавориты вступают в борьбу за Кубок России

«Краснодар» и «Спартак» сыграют друг с другом уже в первом туре
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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На этой неделе стартует Кубок России по футболу сезона-2023/24. В прошлом году новый формат хорошо зарекомендовал себя среди специалистов и болельщиков, поэтому от нового розыгрыша большие ожидания. И первый тур сразу подготовил много интриг. «Спартак» отправляется в Краснодар, наставник ЦСКА Владимир Федотов сыграет против бывшего клуба, а «Рубин» — против «Ростова», куда перешел многолетний руководитель казанцев.

«Краснодар» – «Спартак»

Групповой этап «Пути регионов» в Кубке России начнется во вторник, 25 июля, но самая яркая афиша первого тура вынесена на четверг, 27-е, — «Краснодар» дома сыграет против «Спартака». Обе команды победили в первом туре РПЛ: красно-белые не без труда обыграли дома «Оренбург» (3:2), а «быки» эффектно разобрались с «Динамо» на выезде (3:1).

Матчи «Спартака» с «Краснодаром» традиционно проходят ярко и результативно: за последние три года в семи матчах команды забивали три или больше голов. В трех последних встречах «Спартак» отправлял в ворота «быков» по четыре мяча и побеждал.

Накануне тренер красно-белых Гильермо Абаскаль пожаловался на тяжелый график: «В целом с таким календарем, возможно, абсурдным, будет тяжело любой команде уже после первого месяца», — заявил испанец в эфире «Матч ТВ».

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— На месте Абаскаля точно не стоит жаловаться на плотный календарь, — отметил в беседе с «Известиями» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — У «Спартака» один из самых укомплектованных составов в РПЛ. На каждой позиции — высочайшая конкуренция. В этом сезоне команда должна бороться за оба трофея.

У «Спартака» до конца августа будет девять матчей в чемпионате и Кубке России. Вкатывается московский клуб в этот определяющий отрезок на старте сезона матчем с «Краснодаром», который обещает быть интересным.

В другом матче группы D «Динамо» сыграет с «Пари НН» в гостях.

«Оренбург» – ЦСКА

ЦСКА после неожиданного поражения от «Урала» в гостях (1:2) в первом туре Кубка России сыграет на выезде против «Оренбурга» — бывшей команды главного тренера армейцев Владимира Федотова.

Южноуральский клуб под руководством нового тренера Иржи Ярошика неплохо начал сезон — команда была близка к тому, чтобы отобрать очки у «Спартака» в Москве, но пропустила решающий гол в концовке.

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ЦСКА же провалил игру в Екатеринбурге: команде не хватило и длинны скамейки — армейцы заканчивали матч с неожиданной линией защиты — 19-летним Ярославам Арбузовым и 17-летним Михаилом Рядно. Из-за травм ЦСКА потерял всех основных центральных защитников — Игоря Дивеева, Виллиана Рошу и Илью Агапова. Федотов по-прежнему ждет трансферов, а пока пытается вкатиться в сезон без обоймы и латая дыры.

Матч с «Оренбургом» во многом будет показательным: второе поражение подряд на старте сезона для ЦСКА станет тревожным сигналом.

— ЦСКА в любом случае нужно усиление, если, конечно, клуб хочет повторить прошлогодний результат — выиграть Кубок России и быть в топ-2 в РПЛ, — продолжил Борис Игнатьев.

В другом матче группы A «Сочи» в гостях сыграет с «Факелом».графика

«Зенит» – «Ахмат»

Чемпион России сыграет дома с «Ахматом» в первом туре после победы в Нижнем Новгороде над «Пари НН» и продажи главной звезды команды Малкома в Саудовскую Аравию.

Для «Зенита» турнир может быть не менее важным, чем чемпионат. Все-таки перспектива выиграть шестой подряд титул РПЛ не так мотивирует, как победа в Кубке, который питерцам дается куда сложнее.

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«Зенит» больше трех лет не выигрывал второй по значимости российский трофей, да и в плей-офф в последние годы дела складывались не лучшим образом. Чемпионство в РПЛ для «Зенита» — это уже обыденность. Золотой дубль для команды Сергея Семака — серьезная цель, учитывая скамейку, возможности и амбиции клуба.

Другой мотивирующий фактор — «Зенит» может обойти «Спартак» по победам в Кубке: пока у команд по четыре титула.

В другом матче группы С «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой» в Самаре.

«Ростов» – «Рубин», «Локо» – «Урал»

«Рубин» после классного старта чемпионата в гостях у «Локомотива» (2:2) отправился в Ростов. Казанцы здорово себя проявили в первом туре РПЛ и заслуживали победу, а теперь попробуют показать свои силы в Кубке России.

Для казанцев это новый формат: в прошлом сезоне «Рубин» играл в ФНЛ и начинал турнир с Леонидом Слуцким у руля в «Пути регионов», вылетев в первом же раунде от ульяновской «Волги». В Казани новое руководство ждет от команды, что она выступит в Кубке куда удачливее и доберется как минимум до плей-офф.

«Ростов» в первом туре одолел дома «Факел» 2:1 в непростой игре и по-особенному ждет встречи с казанцами. На Дону вице-президентом работает Рустем Сайманов — бывший генеральный директор «Рубина», который покинул клуб зимой из-за смены руководства. Для него это будет первая встреча против родной команды.

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В другом матче группы В «Локомотив» примет «Урал»: команда Виктора Гончаренко накануне обыграла дома ЦСКА и едет в Москву к сопернику, который в первом туре потерял очки в битве с «Рубином». Железнодорожники, рекордсмены по победам в Кубке России, выиграли девять титулов.

Вообще группа В самая ровная и интересная по уровню соперников. В ней три обладателя Кубка — помимо «Локо», это «Рубин», который брал трофей в 2012 году, и «Ростов», побеждавший в 2014-м. «Урал» не выигрывал Кубок, но дважды добирался до финала турнира.

Состав группы подразумевает, что если уже в первом туре потерять очки, то можно не выйти в основную сетку плей-офф. Это добавляет интереса к матчам, где каждая встреча по афише выглядит привлекательно.

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