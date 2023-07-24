Погони и сенсации: сезон РПЛ начался с массовых неудач фаворитов

Старт чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ) сразу оказался богат на неожиданные результаты. Четыре московских топ-клуба испытали трудности в первом туре. Домашнее поражение «Динамо» (1:3) от «Краснодара» с учетом класса гостей еще можно было воспринять спокойно, если бы не счет. А вот гостевой проигрыш ЦСКА екатеринбургскому «Уралу» (1:2) и домашняя ничья «Локомотива» с казанским «Рубином» (2:2) вызвали особенное удивление. Да и «Спартак» лишь на последних минутах вырвал волевую победу у «Оренбурга» (3:2). Помимо красно-белых, осечками конкурентов начал пользоваться действующий чемпион петербургский «Зенит», одержавший выездную победу над «Пари Нижний Новгород» (2:0).

«Динамо» – «Краснодар»

Чемпионат начался в пятницу матчем бело-голубых и «быков». Интрига вокруг капитанской повязки «Динамо» усилилась уже при публикации составов. Год назад ее многолетний владелец вратарь Антон Шунин уступил эту роль полузащитнику Даниилу Фомину. Всё межсезонье после назначения главным тренером Марцела Лички эксперты и болельщики гадали, кому отдадут повязку на следующий сезон. И каким образом станет известен капитан — единоличным решением тренера или путем голосования игроков.

До самого начала сезона Личка держал всех в неизвестности. В итоге капитаном на первый матч стал Фабиан Бальбуэна, что вызвало определенный резонанс, поскольку год назад 31-летний защитник оказался среди легионеров, воспользовавшихся разрешением ФИФА в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами.

В июне парагваец после годичного перерыва вернулся в «Динамо». Однако многих всё равно удивило, что после запомнившегося всем отъезда именно ему выдали капитанскую повязку. Вскоре выяснилось, что способ выбора капитана был гибридным: по итогам голосования игроков определились пять кандидатов, из которых Личка и выбрал Бальбуэну. При этом после игры тренер сказал, что в предстоящем на следующей неделе матче Кубка России против «Пари Нижний Новгород» капитаном будет Сергей Паршивлюк. И повязка ему будет доставаться всякий раз, когда он будет на поле (с «Краснодаром» Паршивлюк не играл).

По иронии судьбы первый гол в чемпионате случился при участии Бальбуэны, от ноги которого мяч отлетел в ворота «Динамо» после удара Джона Кордобы на 27-й минуте. Правда, в большей степени виноватым был другой парагвайский защитник бело-голубых Роберто Фернандес, из-за обреза которого гости и получили шанс на эту атаку. До перерыва Александр Черников удвоил преимущество «Краснодара», а в начале второго тайма Жоау Батчи довел дело до разгромного счета. Вскоре Федор Смолов отыграл один из мячей, но на большее «Динамо» не хватило.

— Первые 15 минут были для нас тяжелыми, потому что соперник хорошо атаковал и комбинировал, — поделился с «Известиями» защитник «Краснодара» Сергей Волков. — Потом мы использовали свои моменты, когда убегали в контратаку. Хорошо шли стандарты, всё делали так, как отрабатывали на тренировках. В общем, получилось забить голы в моментах, которые создали, и контролировать ход встречи во втором тайме. Отсюда и результат.

«Урал» – ЦСКА

Армейцы после потери ушедшего в «Спартак» полузащитника Хесуса Медины столкнулись еще и с травмами защитников. До старта чемпионата выбыл Игорь Дивеев, а в ходе первого тайма матча в Екатеринбурге повреждение получил Виллиан Роша. Вместо него пришлось выпускать 17-летнего Михаила Рядно.

При довольно неплохой игре ЦСКА не смог реализовать свои моменты, а «Урал» благодаря голам Тимура Аюпова с игры и Даниэля Мишкича с пенальти создал комфортное преимущество. Антон Заболотный сумел сократить разрыв в счете, но спастись красно-синие так и не смогли.

Таким образом, «Урал» впервые с 1995 года взял верх над ЦСКА в чемпионате страны. Тогда, имея название «Уралмаш», он выиграл 1:0, а в его составе выступал нынешний главный тренер армейцев Владимир Федотов. Летом 2009 года он занимал аналогичную должность в «Урале», когда команда выбила ЦСКА из Кубка России, одержав последнюю до минувшей субботы победу над этим соперником в официальных матчах.

«Пари Нижний Новгород» – «Зенит»

Нижегородцы смогли оказать достойное сопротивление победителю пяти последних чемпионатов России. Казалось, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран может повторить свой подвиг годичной давности, когда во главе «Химок» в первом туре он играл дома с «Зенитом» и добился ничьей (1:1).

Но после спорного удаления Виктора Александрова в начале второго тайма хозяева остались в меньшинстве. И «Зенит» быстро воспользовался преимуществом. Спустя 10 минут Матео Касьерра открыл счет, а в конце матча он же сделал дубль и поставил точку в игре.

В воскресенье вечером председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «РИА Новости», что нападающий команды Малком уходит в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Несколько недель ходили слухи, что главная звезда сине-бело-голубых покинет Питер. И теперь руководство клуба подтвердило это. По словам Медведева, фиксированная сумма трансфера — €60 млн. Все выплаты будут произведены до конца сезона-2023/2024.

«Локомотив» – «Рубин»

Год назад казанский клуб сенсационно вылетел из РПЛ. И с его финансовыми и кадровыми возможностями мало кто сомневался, что он сразу же вернется из Первой лиги. И вот «Рубин» вышел на поле в Премьер-лиге, сумев добиться ничейного результата. Дважды подопечные Рашида Рахимова вели в счете после голов Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе. Но Наир Тикнизян сравнял в первом тайме, а Вильсон Изидор спас «Локо» от поражения в конце встречи.

— Честно говоря, обидно пропускать в концовочке, — заявил «Известиям» полузащитник «Рубина» Александр Зотов. — Поэтому ничья получилась такая… с небольшим вкусом. Обе команды хотели победить, поэтому получилась боевая ничья. Постепенно привыкаем к РПЛ по новой. Через игры будем больше ощущать ее уровень и адаптироваться. Я вообще уже три года в Премьер-лиге не играл. Поменялся ли уровень турнира за это время? По одной игре тяжело судить. Сыграем со всеми в этом сезоне — можно будет о чем-то говорить. Какие цели у «Рубина» на чемпионат? Мы идем от матча к матчу.

«Спартак» – «Оренбург»

Матч со «Спартаком» стал первым официальным для нового главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика. В июне чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который после успешного сезона пошел на повышение, возглавив «Динамо». Ярошик, хорошо известный в России по игре за ЦСКА в первой половине 2000-х, начал тренерскую карьеру в нашей стране со встречи с принципиальным соперником армейцев.

И он был близок к тому, чтобы огорчить спартаковцев. Хозяева лишь в конце первого тайма открыли счет: отличился Виктор Мозес. После перерыва «Оренбург» усилиями Дмитрия Воробьева и Габриэля Флорентина перевернул ход встречи и повел 2:1. Казалось, как минимум ничью гости увезут из Москвы, но дубль Даниила Хлусевича, забившего победный гол на последних минутах встречи, принес «Спартаку» волевую победу.

— Неплохой мы провели матч, но есть куда расти, — сказал «Известиям» нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев. — Играли в открытый футбол со «Спартаком». Могли и третий гол забить, если бы более хладнокровно отнеслись к моменту. И пропустили мяч с обидного рикошета. Поэтому не смогли набрать очки, хотя считаю, что играли качественно. Что поменял Ярошик по сравнению с Личкой? У каждого тренера свое видение футбола. Но кардинально в один момент всё менять было бы, наверное, неправильно. Так что пока всё, что было, примерно и остается. Тренер постепенно привыкает к нам, мы к нему, корректировки проводятся. Но думаю, вряд ли он будет всё масштабно менять.

Также в прошедшем первом туре состоялись еще три матча. Грозненский «Ахмат» проиграл дома самарским «Крыльям Советов» (1:2). «Ростов» в родных стенах выиграл у воронежского «Факела» (2:1). «Сочи» на своем поле со счетом 2:0 обыграл калининградскую «Балтику».