«Шунин для меня пример — остался в «Динамо», имея много предложений»

Нынешним летом свою тренерскую карьеру в системе московского «Динамо» начал бывший футболист этого клуба Владимир Рыков. Он выступал за бело-голубых в 2011-2013 и 2016-2020 годах. Кроме того, на уровне РПЛ 35-летний центральный защитник играл за «Томь», московское «Торпедо», саранскую «Мордовию» и екатеринбургский «Урал». Прошлый сезон Рыков провел в первой лиге в составе московской «Родине», после чего завершил карьеру игрока. Теперь он работает ассистентом главного тренера «Динамо-2», выступающего во второй лиге фарм-клуба. Недавно сыграл за основную команду в предсезонном контрольном матче против ЦСКА (3:6) в рамках «Братского Кубка». В интервью «Известиям» Рыков объяснил, почему закончил карьеру, как относится к переходам игроков в ряды принципиальных соперников и рассказал, что ждать в новом сезоне от основы «Динамо» при новом главном тренере Марцеле Личке.

«Болельщикам такие истории неприятны — я понимаю их негодование»

— Уже привыкли к работе тренера?

— В первое время голова, конечно, получила много информации. Голова кипела, когда все это обдумывал и перерабатывал. Но, когда выходишь с ребятами на поле и начинаешь совместно с остальным штабом руководить занятиями, все это уходит. И полностью погружаешься в работу, от которой очень приятные ощущения.

— Много нынешних игроков имеют шансы подняться в основной состав «Динамо» в обозримом будущем?

— Вы посмотрите, сколько наших ребят брались тренерским штабом основы на контрольные матчи с ЦСКА и выходили на поле. Взять хотя бы двух центральных защитников — Стаса Бессмертного и Ваню Зазвонкина. Нападающий Андрей Мазулин также сыграл. Они и другие ребята работали с главной командой, получили свой опыт. Если дальше главному тренеру основной команды понадобятся, то уже будут готовы помочь. А, если нет, продолжат получать практику в «Динамо-2». Много перспективных ребят — будущее «Динамо».

— Вы считаетесь настоящим динамовцем, преданным бело-голубым, хоть и не были воспитанником клуба. Недавно на примере ЦСКА мы увидели, как один игрок Хесус Медина напрямую перешел в ряды заклятого врага армейцев «Спартак», а легенда клуба Марио Фернандес, обещавший в России не выступать за другую команду, недавно вернулся из Бразилии, но оказался в «Зените». Что надо делать клубам, чтобы их игроки не совершали подобные вещи?

— Надо общаться с ребятами. Разговаривать на тему того, что для них должен значить клуб. А если кто-то хочет совершить подобный переход, то узнать, что его мотивирует так поступать. Про упомянутые вами случаи не могу ничего говорить, потому что не знаю этих игроков лично. И не могу рассуждать об их мотивации. За исключением того, что оба иностранцы, пускай Фернандес и жил долго в России, имеет гражданство нашей страны и отлично играл за нашу сборную. А Медина в ЦСКА был всего полтора года — не самый большой срок, чтобы иностранец чувствовал себя настолько обязанным клубу.

— Но при вас же в «Динамо» были вполне идейные иностранцы вроде Леандро Фернандеса, Люка Уилкшира. Можете представить, чтобы они ушли в «Спартак» или «Зенит»?

— Мы же видели, как Данни перешел из «Динамо» в «Зенит». То есть Медина — это не первый случай подобного перехода. Мне кажется, это слишком раздувают медийно. Понятно, что болельщикам такие истории неприятны — я понимаю их негодование. Но здесь надо знать всю правду. Может быть, его что-то не устраивало в команде — коллектив, неуютная атмосфера. А по Марио тем более не знаю. Вроде он говорил, что его все устраивало в ЦСКА.

— Но вы бы пошли в «Спартак» или «Зенит»?

— Конечно, нет. Хотя меня туда никогда и не звали. Но я за людей, которые преданы своему клубу. И ставят эту преданность выше финансовых условий, которые могут предложить конкуренты. Для меня хороший пример — это Антон Шунин. У него было много разных предложений, но он остался верен «Динамо».

— А тренировать пойдете в «Спартак», если позовут?

— Ну не знаю. Наверное, нельзя об этом говорить. Жизнь такая… Но, если буду нужен «Динамо», то постараюсь как можно дольше приносить клубу пользу.

«Футбол от Лички агрессивный, больше в атаку»

— Почему все-таки решили закончить карьеру в прошлом сезоне?

— Я уже зимой на сборах с «Родиной» понял, что пора заканчивать. И побаливает все, и не такое удовольствие получал от тренировок, когда были большие нагрузки. Вот и решил, что чем раньше начну тренерскую карьеру, тем выше могу в этом деле подняться.

— Не будет такого, что залечите болячки, отдохнете и по новой захотите играть?

— Да нет. Думаю, что уже принял решение. Надо двигаться дальше в новой ипостаси.

— Как поменялось «Динамо» при Марцеле Личке?

— Мы на сборах тренировались рядом с основной командой. Я видел, что ребята получили большую нагрузку, высокую интенсивность тренировок. Им это интересно, много нового. Я видел, с какой самоотдачей они работали. При этих нагрузках я удивился, как в матчах с ЦСКА «Динамо» много бегало и работало.

— Что за футбол ждать от «Динамо»?

— Агрессивный, больше в атаку. В «Оренбурге» у Лички было много латинских футболистов, которые любят играть с мячом, идти вперед. Но и в «Динамо» есть немало молодых ребят, готовых к такому, к таким скоростям, прессингу и голам.

— Личка требует, чтобы «Динамо-2» пыталось по его схемам играть?

— Личка пообщался с Павлом Алексеевичем Алпатовым, главным тренером «Динамо-2». Какие-то схемы они обсудили. Так что определенные направления будут общие. Тем более, наверняка у нас будет получать практику кто-то, кто потеряет место в составе первой команды.