«Сомневаюсь, что вслед за Бальбуэна вернется кто-то еще из легионеров»

Футболисты московского «Динамо» готовятся к сезону под руководством нового главного тренера Марцела Лички. Уже 21 июля они проведут дома матч первого тура чемпионата России против «Краснодара». В минувшие выходные бело-голубые выиграли две контрольные встречи у столичного ЦСКА (5:0; 6:3) в рамках «Братского Кубка». Незадолго до этого в «Динамо» вернулся парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, выступавший за команду в сезоне-2021/2022, но прошлым летом в числе других иностранцев приостановивший контракт с клубом — делать это в одностороннем порядке легионерам позволила ФИФА после начала СВО.

Проведя прошлый сезон в бразильском «Коринтиансе», 31-летний футболист стал одним из немногих легионеров, кто вернулся в Россию. В интервью «Известиям» член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему Бальбуэна приехал назад в клуб, объяснил выбор Лички на пост главного тренера и ответил, боится ли повторения участи ЦСКА, потерявшего двух знаковых игроков.

— Как оцените игру и результаты последних контрольных матчей?

— В таких матчах главный результат — это то, что обошлись без травм. И это хорошо. А все остальное… Футболисты получили нагрузку. Готовимся к официальным играм, результаты в них важны.

— Почему при выборе главного тренера вы остановились на Марцеле Личке?

— Потому что Личка — тренер, соответствующий тем параметрам, которые мы хотим видеть: стиль игры, организация, дисциплина в команде. Это тренер, который каждый сезон достигает результатов. Который ставит симпатичную игру. Эта игра нравится зрителям. Поэтому и остановили свой выбор на Личке.

— Какая первоочередная задача перед ним стоит: красивый футбол или успешные результаты?

— Безусловно, результат идет на первом месте, потому что игра без результата мало кому интересна. Что касается футбола, то мы хотим, чтобы это был футбол Лички.

— Сколько было вариантов до Марцела? Ходили слухи, что вы уже почти подписали Марко Николича, но этот вариант в последний момент сорвался, а затем вы рассматривали кандидатуры еще нескольких балканских тренеров.

— Не было ни одного варианта ни до него, ни после него.

— Личка был первым вариантом?

— Да.

— Какая задача перед ним стоит в плане места в таблице чемпионата?

— Мы стремимся попасть в медали.

— Как удалось убедить вернуться в Россию Фабиана Бальбуэна?

— Мы много раз говорили, что оставались с Фабианом в нормальных человеческих отношениях, когда он год назад уходил. И продолжали оставаться в таких отношениях в течение всего года. Поэтому все обстоятельства сложились таким образом, что Фабиан принял для себя решение продолжать выполнять контракт с «Динамо».

— Что изменилось за год? Какие-то личные обстоятельства у него были?

— Я вам не могу говорить. Это были личные обстоятельства. Присутствовал некий эмоциональный фактор на тот момент, когда он приостанавливал контракт с нами.

— Может вернуться кто-то еще из уехавших год назад легионеров?

— Я сильно сомневаюсь.

— Ваш соперник по товарищеским матчам ЦСКА потерял двух своих знаковых игроков, ушедших к конкурентам. Нет опасений, что «Зенит» и «Спартак» уведут кого-то из игроков «Динамо»?

— Не очень понимаю вопрос. Что значит, опасения? Наши футболисты находятся на контрактах с клубом. Они выполняют свою работу. А уход игроков в другие клубы — рутинная вещь. Иногда она рутинная с таким добавлением эмоций из-за перехода в конкурирующую команду, в стан главного врага — это немножко другое. А так в целом переход из клуба в клуб — нормальная вещь. Опасений у нас нет. У нас ведется работа по подготовке к новому сезону.