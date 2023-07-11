«Фабиан Бальбуэна доволен, что вернулся, — шутит»

Московское «Динамо» готовится к предстоящему сезону РПЛ с новым главным тренером Марцелом Личкой и попытается улучшить результаты по сравнению с провальным девятым местом в предыдущем чемпионате. В минувшие выходные команда провела два контрольных матча в рамках так называемого Братского кубка против столичного ЦСКА. В обеих встречах бело-голубые разгромили армейцев 5:0 и 6:3. До стартового матча в сезоне динамовцам осталось полторы недели. 14 июля они сыграют дома с «Краснодаром» в первом туре чемпионата России. Пока в клубе не определились с капитаном команды на ближайший год. Долгие годы им был вратарь Антон Шунин, но в прошлом сезоне повязка неожиданно ушла полузащитнику Даниилу Фомину.

В интервью «Известиям» Фомин объяснил, что изменил Личка в подготовке, поделился мнением о ситуации с капитанством и рассказал, как в команде встретили защитника Фабиана Бальбуэну, который в числе других легионеров уехал из России год назад, но сейчас вернулся в «Динамо».

— Результат товарищеских матчей имеет значение? Есть особые эмоции от 5:0 над потенциальным конкурентом?

— Я думаю, на это вообще не надо обращать внимание.

— Как вам атмосфера и формат матчей с ЦСКА?

— Мне вообще всё понравилось. Особенно из-за того что много болельщиков на стадионах. Когда играешь товарищеские матчи на хороших аренах, приходят фанаты и создают классную атмосферу, лучшей подготовки к сезону не придумать. Всё супер. Атмосфера понравилась.

— Личка уже обозначал, кто будет капитаном «Динамо» в предстоящем сезоне, будет его избирать команда или назначать главный тренер?

— Я без понятия, надо у него спросить. Как тренер решит, так и будет.

— Желание сохранить повязку есть?

— Да, я себя вполне комфортно чувствую в этой роли. Для меня большая честь быть капитаном «Динамо». Если снова доверят эту роль, буду дальше стараться исполнять ее со всей ответственностью.

— Что нового увидели в тренировках и тактике Лички?

— Сейчас много разыгрываем мяч от ворот, детально отрабатываем этот момент. Такого раньше у нас не делали, не пробовали.

— Даже при Сандро Шварце?

— Да, такого не было. А при Личке низом пытаемся выйти. Где-то получается, где-то нет, но в команде рады, что мы пытаемся играть именно таким образом. Получаем удовольствием от игры низом, поэтому все работают с желанием и энтузиазмом.

— А в общении с командой Личка каков?

— Отлично всё. Даже не знаю, что еще добавить. Все вернулись из отпуска в хорошем настроении, и с первой тренировки все работают с удовольствием. И хотя сборы очень тяжелые, все здорово работают. Понимают, что надо быть в хорошей физической форме, чтобы играть и с мячом, и без мяча, и переключаться с одного на другое. Так что все на позитиве, всё нормально.

— Это самые тяжелые сборы в вашей жизни?

— Не хочу сравнивать с тем, что было раньше, но сейчас точно — одни из самых тяжелых.

— Сами насколько чувствуете себя готовым к сезону в функциональном и игровом плане?

— Пока не стопроцентная готовность, потому что за день до первого матча с ЦСКА было две тренировки, а за два дня — одна, но очень тяжелая. Работаем, мало времени пока — два дня подряд матчи с ЦСКА, потом еще будет игра с «Нижним» (14 июля контрольный матч с «Пари Нижний Новгород». — «Известия»). Но до начала сезона еще есть возможность набрать форму. Думаю, она будет хорошей, поскольку сборы очень тяжелые.

— Календарь начала сезона видели? С учетом Кубка России девять матчей до начала осени!

— Мне нравится такое расписание. Больше люблю, когда надо чаще играть, чем только тренироваться и в течение недельного цикла ждать предстоящий матч. У нас хорошее начало, сильная группа в Кубке. Сразу надо быть готовым, поэтому вовсю тренируемся. Надеюсь, всё будет хорошо. В любом случае как можно больше матчей — это лучше, чем просто тренироваться. Зачем непонятно чем заниматься, когда можно играть и в Кубке, и в чемпионате, решая какие-то задачи.

— Как встретили вернувшегося Фабиана Бальбуэну?

— Отлично. Уверены, что он нам поможет. Встретили с позитивом, с хорошим настроением. И Фабиан вернулся в хорошем настроении. Шутит. Не знаю, правильно ли так будет сказать, но думаю, что он доволен, что вернулся. Во всяком случае, видно, что он на позитиве.

— Какой результат сезона будете считать успехом?

— Понятно, что хочется бороться за медали, за Кубок. Но я сейчас не готов говорить, что мы претендуем на какое-либо место, поскольку только две недели проработали с новым тренером. Есть еще время до начала чемпионата. Надо использовать его по максимуму. И уже с нашей игрой, от которой будем получать удовольствие, решать серьезные задачи.

— С «Зенитом» есть шанс конкурировать за золото? Это будет зависеть от того, покинут ли Питер Малком, Вендел и Клаудиньо?

— Я, честно, не могу сейчас комментировать что-то о другой команде. Сконцентрированы на «Динамо». Вот к нам пришел Бальбуэна — мы этому рады. А там поглядим. 30 матчей в чемпионате — каждый играет с каждым. А там посмотрим, как будет.