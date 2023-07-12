В конце этой недели начнется новый сезон в российском футболе. 15 июля в Казани состоится матч Суперкубка России между действующим чемпионом страны петербургским «Зенитом» и обладателем Кубка России московским ЦСКА. Пока команды проводят предсезонные сборы и играют контрольные матчи. Так, «Зенит» за последние две недели провел три встречи в рамках домашнего выставочного турнира Кубок PARI Премьер. Подопечные Сергея Семака обыграли бакинский «Нефтчи» (3:1), уступили белградской «Црвене Звезде» (1:2) и после нулевой ничьи в основное время взяли верх над стамбульским «Фенербахче» по пенальти (4:3). Все три встречи в основном составе провел центральный защитник Дмитрий Чистяков, три раза выигрывавший с «Зенитом» чемпионат России.

В интервью «Известиям» 29-летний футболист оценил уровень соперников на сборах, рассказал о подготовке к сезону, успешном дебюте в контрольных матчах 19-летнего полузащитника Дмитрия Васильева, возможном уходе звездных бразильцев и о том, грозит ли это выигравшему пять последних чемпионатов «Зениту» потерей гегемонии в РПЛ.

— В эту предсезонку вы выходите в стартовом составе во всех матчах. Чувствуете себя фаворитом в борьбе за место в основе на начало сезона?

— Нет, мне кажется, неправильно так говорить, потому что это сборы. Мы еще набираем форму, доезжают в наше расположение ребята-сборники, лечится Родригао. То есть конкуренция за место в основном составе идет. Думаю, я играл сейчас больше потому, что нехватка футболистов была. Если брать матч с «Нефтчи», то у нас было только два центральных защитника — я и Арсен (Адамов. — «Известия»). К матчу с «Црвеной» вот Нурик (Нуралы Алип. — «Известия») подъехал, Ренан тоже. Так что мои постоянные выходы в старте — просто дело случая.

— Как ощущаете свою готовность к сезону? Насколько уже набрали форму?

— Хорошо себя чувствую. Набираю через тренировки и игры кондиции. Тем более через такие игры, как на Кубке PARI Премьер. Мы уже не первую неделю тренируемся, поэтому проходит состояние первых дней сборов, когда ноги болят — такого сейчас уже нет. Дышится легче — и на тренировках, и в матчах. В общем, двигаемся в правильном направлении.

— Уровень соперников в эту предсезонку впечатляет?

— Конечно, впечатляет. Хороший турнир, хорошие соперники — уровня Лиги чемпионов и Лиги Европы. Приятно с такими командами играть. Да еще и дома при наших болельщиках. Поэтому всё супер.

— Как вам молодой игрок «Зенита» Дмитрий Васильев, который много играет в последних матчах?

— Мне нравится этот парень. Он крепкий, умный, хорошо отбирает мячи, цепляется и неплохо развивает игру, начало атаки. В общем, он молодец.

— На команду действует непродление контракта с Далером Кузяевым и разговоры о возможном уходе Вендела, Малкома и Клаудиньо?

— Я особо не разговаривал на эту тему. Это решение ребят. Они будут его принимать после разговоров с руководством. А мы только читаем какие-то слухи, новости в СМИ. Я не знаю, насколько все это достоверно. Поэтому я спокойно ко всему этому отношусь.

— Кузяев с командой еще не прощался?

— Нет, не прощался.

— Насколько обострится интрига в чемпионате, если он не подпишет новый контракт с «Зенитом» и еще бразильцы начнут уходить?

— Ну вы знаете, наши ребята — это квалифицированные футболисты. Те, о ком вы говорите, игроки очень хорошего уровня. Конечно, их будет не хватать, если они уйдут. Но, повторюсь, решение за ними. Они будут его принимать и сделают свой выбор.

— Но их можно заменить?

— Конечно, их можно заменить. Они хорошие футболисты, которые здорово помогли «Зениту». Но, повторюсь, как быть дальше, решать им и руководству клуба.

— Но с их возможным уходом «Зенит» сможет также обеспечивать себе чемпионство за три-четыре тура до конца? Или уже посложнее будет сохранять лидерство?

— Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Это покажет только чемпионат и время.